Ronaldinho tekende bijna in Premier League: ‘Iedereen wilde hem schop geven’

Paul Scholes speelde in de bijna twintig jaar dat hij deel uitmaakte van de hoofdmacht van Manchester United samen met veel grote namen. De oud-middenvelder kan zich echter ook nog een aantal voorbeelden herinneren van spelers waarvan hij dacht dat zij naar the Red Devils zouden komen, maar uiteindelijk toch nog een andere keus maakten. Als voornaamste voorbeeld noemt hij Ronaldinho, die in Europa uiteindelijk voor Paris Saint-Germain, Barcelona en AC Milan zou spelen.

“Ik weet niet meer welk jaar het was, maar ik dacht echt dat de manager (Sir Alex Ferguson, red.) hem binnen had gehaald”, blikt Scholes terug bij de Savage Podcast van oud-voetballer Robbie Savage. Ronaldinho ruilde PSG in de zomer van 2003 uiteindelijk in voor Barcelona, waar hij vijf jaar zou blijven. “We waren op trainingskamp en ik dacht dat ze zijn komst alleen nog maar aan hoefden te kondigen en hem een rugnummer hoefden te geven.”

“Hij veranderde echter op het laatste moment van gedachten en tekende uiteindelijk voor Barcelona. Het was raar, want we speelden tijdens dat trainingskamp tegen Barcelona en daar keken we enorm naar uit, ‘Ronaldinho, wat een geweldenaar’. Hij kwam van PSG en we dachten echt dat hij iets speciaals toe zou voegen, bijna wat Eric Cantona ook had gedaan”, gaat Scholes verder.

“Drie dagen later stonden we echter opeens tegenover hem in Seattle en iedereen probeerde hem een schop te geven. Iedereen probeerde hem te raken omdat hij niet bij ons had getekend. Ik heb het geluk gehad om met zoveel geweldige spelers samen te spelen en hij had er ook eentje kunnen zijn, maar uiteindelijk is het er nooit van gekomen.”

Ronaldinho komt daarmee in een rijtje terecht met een aantal bekende spelers, zo voegt Scholes toe: “Harry Kewell was er ook eentje en je wist hoe goed hij was. Hij koos uiteindelijk voor Liverpool, dat deerde ons niet zoveel. Damien Duff ook, net als Arjen Robben, volgens mij waren we daar ook heel dichtbij. Als middenvelder kijk je er altijd naar uit om samen te spelen met snelle spelers die kunnen dribbelen en doelpunten maken.”