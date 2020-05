RKC Waalwijk grijpt door coronacrisis hard in en zwaait elf spelers uit

RKC Waalwijk neemt afscheid van in totaal elf selectiespelers, zo meldt de club dinsdag in een officiële verklaring. De maatregel is volgens het bestuur van RKC noodzakelijk, nu er door de coronacrisis extra op de financiën moet worden gelet. Daarnaast wordt er met ingang van volgend seizoen met één selectie gewerkt, met als doel om de kwaliteit in het Mandemakers Stadion te waarborgen.

Kees Heemskerk, Fabian Sporkslede, Ingo van Weert en Henrico Drost hebben te horen gekregen dat hun aflopende contracten niet worden verlengd. Tevens neemt RKC afscheid van Hannes Delcroix, Tijjani Reijnders, Clint Leemans, Dylan Vente, Stanley Elbers en Emil Hansson, die voor de coronacrisis op huurbasis in Waalwijk speelden. De huuroptie in het contract van Stefan Velkov wordt niet gelicht, waardoor de verdediger terugkeert naar FC Den Bosch.

De clubleiding van RKC meldt voorts dat Hans Mulder, Paul Quasten en Mike Grim de mogelijkheid hebben om hun aflopende verbintenis te verlengen. Het drietal heeft inmiddels een aanbieding ontvangen van het bestuur. Over het al dan niet aanblijven van Darren Maatsen, die eveneens beschikt over een contract tot aankomende zomer, wordt in een later stadium een definitieve beslissing genomen.

Teun van Grunsven, Sebbe Augustijns, Luuk Wouters en David Min maken de overstap van het tweede elftal naar de hoofdmacht van RKC, terwijl Nigel Langras wellicht op een later tijdstip aansluit bij het elftal van trainer Fred Grim. De overige spelers van het beloftenelftal mogen uitzien naar een andere werkgever, zo klinkt het. RKC weet sinds eind april dat het ook volgend seizoen in de Eredivisie speelt, omdat de KNVB het seizoen nietig verklaarde en de promotie- en degradatieplaatsen voor het seizoen 2019/20 schrapte.