‘Hofland wendt contacten bij PSV aan en haalt doelman naar Sittard’

Yanick van Osch laat PSV na vijftien jaar achter zich en gaat verder bij Fortuna Sittard, zo verzekert De Telegraaf dinsdagmiddag. De 23-jarige doelman tekent in Zuid-Limburg een contract voor twee seizoenen, met de optie op een derde jaar bij Fortuna. Beide clubs moeten de overgang van de sluitpost nog wel officieel wereldkundig maken.

De kersverse aanwinst van Fortuna kende voor de coronacrisis de nodige tegenslagen bij PSV. Van Osch stond maandenlang aan de kant vanwege een zware knieblessure. Kort na zijn rentree ging het echter weer mis voor de keeper, die op de training een gebroken pols opliep. "Het was echt domme pech, één van de laatste ballen van een training", zo liet hij in maart weten op de website van PSV. "Ik ben pas net weer fit na een zware knieblessure, dus dit is voor mij persoonlijk een enorme teleurstelling. Dit seizoen kom ik niet meer in actie, dat staat vast."

Kort na de polsblessure van Van Osch werd het voetbal in Nederland stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus. De door PSV opgeleide doelman kwam voor de coronacrisis tot drie wedstrijden namens Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. In zijn laatste optreden voor het beloftenelftal van de Eindhovense club beging Van Osch enkele flaters, wat resulteerde in een 4-2 nederlaag tegen koploper SC Cambuur.

Van Osch doorliep de gehele jeugdopleiding van PSV en debuteerde in oktober 2015 in een wedstrijd van Jong PSV in het betaald voetbal. De jonge keeper kwam daarnaast uit voor alle jeugdteams van Oranje en maakte in totaal drie jeugd-EK's mee. Speelminuten in de hoofdmacht van PSV zaten er echter niet in. Vanwege de coronacrisis is het nog niet duidelijk wanneer Van Osch aansluit bij de A-selectie van Fortuna, waar voormalig PSV’er Kevin Hofland als hoofdtrainer de scepter zwaait.

