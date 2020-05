Driessen verbaasd: ‘Waarom moet hij een miljoen inleveren bij Ajax?'

De spelersgroep, technische staf en directie van Ajax gaan vanwege de coronacrisis tijdelijk een deel van het salaris inleveren, zo maakte Daley Blind maandag als vertegenwoordiger van de spelersraad bekend. De betrokken partijen waren na enkele gesprekken tot een akkoord gekomen, al is het exacte percentage nog niet bekend. Valentijn Driessen snapt echter niets van het standpunt van Blind, die door de maatregel een miljoen euro lijkt te moeten inleveren.

De chef voetbal van De Telegraaf vindt het vreemd dat spelers tijdens de coronacrisis zomaar een gedeelte van hun salaris moeten afstaan. "Dat gaat mij veel te ver", concludeert Driessen dinsdag in een video-item van Veronica Inside. "Iemand als Daley Blind werd steeds als voorbeeld genoemd. Waarom zou hij zomaar een miljoen euro moeten inleveren? Maak dan afspraken met hem, een soort achtergestelde lening of wat dan ook. Want beide partijen hebben die afspraak gemaakt."

Driessen draagt nog een optie aan. "Daley Blind is een jongen van de club, hij is van Ajax. Die wil echt wel wat inleveren. Je kunt hem bijvoorbeeld een baan na zijn carrière beloven. Normaal gesproken levert dat 25.000 euro op. Dan betaalt Ajax hem vier of vijf jaar lang een ton. Dan kom je ook dichter bij elkaar. Ik vind dat je dat soort individuele afspraken moet maken. En niet gelijk zeggen van: ‘Boom, een streep eronder en je moet een miljoen inleveren’. Ik denk dat het zo niet werkt."

"Ja, wij zijn solidair. De club loopt in deze zware tijd hoe dan ook vele miljoenen mis. Daarover hebben we gesprekken gevoerd. Wij vinden het als spelersgroep vanzelfsprekend ook een bijdrage te leveren", werd Blind maandag geciteerd door onder meer het Algemeen Dagblad. Werkgeversorganisatie FBO en spelersvakbonden VVCS en ProProf, die inzetten op een totale besparing van 35 miljoen euro bij de Nederlandse clubs, adviseren een verlaging van twintig procent. Ajax werkt momenteel aan de uitwerking van het akkoord met de spelersgroep. De Amsterdamse club vreest een strop van 55 tot 60 miljoen euro, mocht het seizoen 2020/21 in zijn geheel zonder publiek worden afgewerkt.