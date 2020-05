‘De Starbucks was dicht, dus daar sta je dan met zijn drieën, middenin Almere’

Lennart Thy tekende maandag een tweejarig contract bij Sparta Rotterdam, dat de Duitse aanvaller transfervrij overneemt van PEC Zwolle. De contractonderhandelingen tussen de Rotterdamse club en Thy verliepen mede vanwege de coronacrisis echter niet op de gebruikelijke manier, zo blijkt uit de bijzondere terugblik van directeur voetbalzaken Henk van Stee.

"We hadden in Almere afgesproken", opent Van Stee dinsdag het video-item op de Twitter-pagina van Sparta. "Thy zei tegen ons: ‘Laten we naar Almere gaan, tussen Zwolle en Rotterdam in’. Ik zei toen: ‘Dat is prima, maar weet jij dan ergens waar we koffie kunnen drinken?’ Hij zei: ‘Starbucks is altijd open, dus daar kunnen we ergens zitten’. Dus toen gingen we daar heen."

Van Stee was niet alleen tijdens de gesprekken met Thy. "Ik had mijn troef meegenomen, Henk Fraser, want die is natuurlijk niet onbelangrijk. We komen bij Starbucks, maar die was dicht. Daar sta je dan met zijn drieën, middenin Almere. Toen hebben we bij een terras drie stoelen gepakt en een tafeltje. Iedereen anderhalve meter uit elkaar, want zo moet dat tegenwoordig. Toen zijn we een gesprek aangegaan van haast anderhalf uur. Het ging over koetjes en kalfjes en we hadden een hoop lol." De Sparta-delegatie wist Thy uiteindelijk over de streep te trekken. "Ik heb het gevoel dat dat toch een beetje de doorslag heeft gegeven", aldus Van Stee.

Het drietal werd niet herkend in Almere, tot hilariteit van Van Stee. "Nee, het was best grappig. Het was op een of ander plateau. Ik zei nog dat als een journalist dat zou zien en een foto zou maken, dat het wel een unieke foto zou zijn. De nieuwe manier van zakendoen: Zonder koffie en anderhalve meter uit elkaar. En dat het wel de doorslag gaf op dat moment", zo besluit de Sparta-directeur zijn relaas.