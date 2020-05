Tackle op Robben had fatale gevolgen: ‘Ik kon bij Barcelona tekenen’

Héctor Moreno speelde zich bij Espanyol in de kijker van verschillende topclubs. Barcelona leek in 2014 het meest concreet te zijn, terwijl er ook interesse was van Manchester United en Tottenham Hotspur. Een zware scheenbeenblessure, opgelopen tijdens het WK-duel met het Nederlands elftal na een harde tackle op Arjen Robben, zorgde er echter voor dat de droom over het spelen voor Barcelona nooit werkelijk werd voor Moreno.

"Zonder die zware blessure waren de dingen waarschijnlijk heel anders verlopen", verzucht Moreno in een interview met TUDN. "Ik was namelijk niet alleen in gesprek met Barcelona, ik had tevens de mogelijkheid om daar een contract te tekenen." Tijden de herstelperiode bleef de belangstelling voor de verdediger onverminderd groot. "Ik had toen bij een andere club kunnen tekenen en toen ik weer fit was kreeg ik opnieuw de kans om te vertrekken. Ik was er echter niet klaar voor om Espanyol te verlaten. Achteraf gezien heb ik er ook geen spijt van."

De zware kwetsuur wierp Moreno ver terug. De mandekker was op dat moment juist in topvorm voor zowel Espanyol als Mexico. "Op alle gebieden verliep mijn loopbaan naar wens. Door de tactiek en de hulp van mijn ploeggenoten kon ik uitblinken. Het was zwaar om de gevolgen van de blessure te accepteren, mijn leven kwam echt stil te staan." Moreno tekende een jaar later, in 2015, een contract bij PSV. Na periodes bij AS Roma en Real Sociedad koos hij vorig jaar voor een avontuur bij Al-Gharafa in Qatar, wat hier en daar voor verbazing zorgde.

Moreno staat echter nog steeds voor honderd procent achter zijn keuze om verder te gaan in het Midden-Oosten. "Ik had in Europa kunnen blijven, want daar was ik nog steeds goed genoeg voor. Maar ik had wel duizend redenen om naar Qatar te vertrekken. Natuurlijk was het financiële aspect van grote invloed. Ik wilde heel graag de toekomst van mijn familie en mijzelf veiligstellen", aldus Moreno, die bij Al-Gharafa nog ruim twee seizoenen vastligt.