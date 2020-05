Conte lovend over investering van 36 miljoen: ‘Een van de besten ooit’

Antonio Conte trad medio 2016 in dienst als manager van Chelsea en een van zijn eerste daden in Londen was aantrekken van N’Golo Kanté, die het seizoen daarvoor kampioen was geworden met Leicester City. De huidige trainer van Internazionale kijkt met veel genoegen terug op de samenwerking met de Franse middenvelder, die hij omschrijft als een speler van topklasse.

"In mijn optiek kan hij op elke positie op het middenveld uit de voeten", analyseert Conte de controleur in een interview met Sky Sports. "We hebben het hier echt over een geweldige speler, een echte topspeler zelfs." De voormalig manager van Chelsea is daarnaast lovend over de menselijke kant van Kanté. "Hij heeft werkelijke elke dag een lach op zijn gezicht en is altijd positief. Het is een van de beste spelers die ik ooit heb meegemaakt in mijn loopbaan als trainer." De middenvelder, voor wie Chelsea vier jaar geleden 36 miljoen euro neerlegde, staat inmiddels op 164 wedstrijden in het shirt van Chelsea.

Conte veroverde in zijn periode bij the Blues de landstitel en de FA Cup. Desondanks moest hij na het veroveren van laatstgenoemde prijs vertrekken uit West-Londen, daar Chelsea zeer ontevreden was over het mislopen van Champions League-voetbal. Conte, die werd opgevolgd door landgenoot Maurizio Sarri, weet inmiddels dat een trainer meestal wordt afgerekend op resultaten. "Manager zijn van een topclub is niet makkelijk, want het verwachtingspatroon ligt zeer hoog. Je moet winnen, anders vlieg je eruit."

Desondanks kijkt Conte overwegend positief terug op zijn dienstverband bij Chelsea. "Het was een geweldige ervaring. De band die ik had met de spelers en supporters zal ik nooit meer vergeten." De Inter-trainer schaart Chelsea tussen de beste clubs in de Premier League. "Het is een van de meest succesvolle elftallen in Engeland van de afgelopen tien tot vijftien jaar. Er zijn in die periode ontzettend veel prijzen veroverd." Conte snapt achteraf gezien wel waarom hij soms te maken kreeg met forse kritiek. "Dat is heel normaal voor een topclub."