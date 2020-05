ADO Den Haag haalt opvolger Alan Pardew weg bij Sparta Rotterdam

ADO Den Haag heeft Aleksandar Rankovic aangesteld als hoofdtrainer, zo maakt de club woensdagmiddag bekend. De 41-jarige Serviër komt over van Sparta Rotterdam, waar hij werkzaam was als assistent van Henk Fraser. Rankovic is geen onbekende bij ADO, want hij speelde tussen 2005 en 2011 in de hoofdmacht en was al eens jeugdtrainer in Den Haag. Het is voor het eerst dat de oud-middenvelder van onder meer Vitesse op eigen benen komt te staan als hoofdtrainer in de Eredivisie. Rankovic heeft zich voor twee jaar verbonden aan ADO en zal in die periode bij worden gestaan door assistenten Richard Knopper, Michele Santoni en Rick Hoogendorp.

Rankovic zal van de KNVB dispensatie moeten krijgen, daar hij de cursus coach betaald voetbal nog niet heeft kunnen afronden. De voetbalbond heeft reeds aangegeven dat het zich voor komend seizoen ruimhartig zal opstellen. Rankovic wordt in Den Haag de opvolger van Alan Pardew. Laatstgenoemde werd in januari aangesteld als vervanger van de vertrokken Alfons Groenendijk. Door de uitbraak van het coronavirus kwam er vroegtijdig een einde aan het dienstverband van Pardew in de Eredivisie. Rankovic was niet de belangrijkste kandidaat bij ADO. De clubleiding had namelijk ingezet op Maurice Steijn, maar tot een akkoord kwam het niet.

“Deze stap maakt mij hartstikke trots en blij. Dit is een speciaal moment, omdat ik lang gespeeld heb bij ADO Den Haag en daar ook als jeugdtrainer heb gewerkt. Daarom voelt dit als thuiskomen. Ook is het mooi dat ik nu aan de slag kan gaan als hoofdtrainer”, reageert Rankovic op zijn aanstelling. ADO maakt verder melding van de vorming van een Technisch Hart, dat de taken van de vertrokken technisch directeur Jeffrey van As waar zal nemen.

“We hebben dit orgaan in het leven geroepen om een krachtige langetermijnvisie te realiseren op technisch vlak. Als hoofd van het Technisch Hart zal Martin Jol de lijnen uitzetten. Ook nemen Albert van der Dussen en Aleksandar Rankovic zitting in dit technische kader”, legt algemeen directeur Mohammed Hamdi, zelf waarnemend lid van het Technisch Hart, uit.

“Naast het creëren van meer stabiliteit en continuïteit willen we meer waarde creëren, onder meer door de jeugdopleiding een prominentere rol te geven. De kloof tussen De Aftrap en het stadion moet verkleind worden. Tevens is het zaak om de clubcultuur te bewaken; de stad Den Haag moet in alle opzichten verweven zijn met de club”, loopt Jol vooruit op zijn nieuwe functie. “Het Haagse komt nu ook terug in de technische staf. Wij zijn zeer content met deze trainers, die zeer complementair zijn aan elkaar en een hecht team zullen vormen.”