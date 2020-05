BILD: Rashica staat voor binnenlandse transfer van twintig miljoen euro

RB Leipzig is tot een akkoord gekomen met Milot Rashica over een zomerse transfer, zo weet BILD te melden. De nummer drie in de Bundesliga moet in de komende weken echter nog wel tot een definitief akkoord komen met Werder Bremen. RB Leipzig is naar verluidt bereid om twintig miljoen euro neer te leggen voor de 23-jarige Rashica, die inmiddels ruim twee jaar actief is voor de degradatiekandidaat uit de Bundesliga.

Enkele bepalingen in het tot medio 2022 lopende contract van Rashica bij Bremen kunnen de onderhandelingen echter bemoeilijken. De voormalig buitenspeler van Vitesse is bij handhaving van de club voor 38 miljoen euro over te nemen. Bij degradatie zakt de vraagprijs naar vijftien miljoen euro, wat voor RB Leipzig een stuk aantrekkelijker lijkt te zijn. De clausules zijn echter tot 15 juni geldig, als het seizoen 2019/20 nog niet is afgelopen en ook nog niet bekend is of Bremen voor de Bundesliga behouden blijft.

Een compromis moet evenwel uitkomst bieden, benadrukt BILD. RB Leipzig moet in dat geval twintig miljoen euro betalen voor Rashica, zelfs als Bremen degradatie niet weet af te wenden en de transfersom automatisch zakt. Door enkele bonussen kan het totaalbedrag daarna alsnog met enkele miljoenen oplopen. Frank Baumann, technisch directeur van Bremen, meldt dat er geen concreet bod voor Rashica is binnengekomen in het Weserstadion.

Rashica, die in januari 2018 voor circa zeven miljoen euro werd overgenomen van Vitesse, is recentelijk ook in verband gebracht met Borussia Dortmund en Liverpool. Een zomerse transfer richting RB Leipzig lijkt echter het meest voor de hand te liggen, nu de clubs al in gesprek zijn over de deal. Rashica kwam voor de coronacrisis tot zeven doelpunten in twintig wedstrijden namens Bremen, dat de teleurstellende zeventiende plaats bezet in de Bundesliga. De laagvlieger heeft nog tien wedstrijden om degradatie naar de 2. Bundesliga te voorkomen.