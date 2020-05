‘Weigerende grootverdiener gaat in staking en wekt woede van Juventus’

Juventus heeft voorzichtig de training weer hervat, maar Adrien Rabiot ontbreekt voorlopig op het trainingsveld van La Vecchia Signora. De middenvelder blijft volgens La Stampa voorlopig in Frankrijk, daar hij naar verluidt zeer ontevreden is over het verlagen van zijn jaarsalaris als gevolg van de coronacrisis. Juventus kwam in maart tot een akkoord over een tijdelijke salarisverlaging van de A-selectie, zolang de competitie zou stilliggen.

Bovengenoemd medium weet voorts te melden dat Rabiot in staking is gegaan, tot grote onvrede van de clubleiding van Juventus. De vorig jaar van Paris Saint-Germain overgekomen middenvelder, die jaarlijks acht miljoen euro opstrijkt in Turijn, wordt een gebrek aan professionaliteit verweten. Mocht Rabiot binnenkort toch terugkeren bij Juventus, dan volgt eerst een pittig gesprek met het bestuur, zo klinkt het.

Volgens La Stampa laat Rabiot zich in deze kwestie adviseren door zijn moeder Veronique Rabiot, die zijn belangen behartigt op zakelijk gebied. De Fransman, wiens contract bij Juventus nog ruim drie jaar doorloopt, is in de afgelopen periode al gelinkt aan een vertrek bij de koploper in de Serie A. In de Engelse media is reeds gemeld dat Manchester United en het Everton van Director of Football interesse zouden hebben in Rabiot.

Juventus benaderde twee maanden geleden eerst aanvoerder Giorgio Chiellini over de plannen omtrent het invoeren van een salarisverlaging. De centrumverdediger stelde zijn ploeggenoten vervolgens in een conference call op de hoogte van de maatregel van de clubleiding. Grootverdiener Cristiano Ronaldo levert tijdelijk vier miljoen euro in, zo kwam al snel naar voren in de Italiaanse media. Voor Juventus staan nog twaalf speelronden op het programma, al is het nog onduidelijk wanneer de Serie A wordt hervat.