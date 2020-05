Transfer lijkt aanstaande voor James: ‘Het is voor tachtig procent rond’

James Rodríguez is op weg naar de uitgang bij Real Madrid, maar blijft naar alle waarschijnlijkheid actief in de Spaanse hoofdstad. De Colombiaanse aanvallende middenvelder wordt namelijk nadrukkelijk in verband gebracht met Atlético Madrid. Volgens de Colombiaanse journalist Javier Hernández Bonnet is een transfer nabij.

Voordat het huidige seizoen werd onderbroken door de coronacrisis, speelde James een bijrol in het team van trainer Zinédine Zidane. In alle competities kwam hij niet verder dan tien wedstrijden en een doelpunt. Daar hij beschikt over een contract tot medio 2021, wil Real Madrid hem de komende transferperiode van de hand doen. Wanneer hij niet verkocht wordt kan James, voor wie de Koninklijke in 2014 een transfersom van 75 miljoen euro aan AS Monaco betaalde, een jaar later transfervrij vertrekken.

De opbrengst van James wil Real Madrid gebruiken om een of meerdere spelers naar het Santiago Bernabéu te halen. Diverse clubs azen op de handtekening van de 28-jarige middenvelder, maar Atlético Madrid lijkt aan het langste eind te trekken. Naar verluidt zijn de onderhandelingen tussen beide clubs in een vergevorderd stadium. “Als Real Madrid nog geld wil ontvangen, dan moeten ze snel een deal sluiten”, zo vertelt Hernández Bonnet, een gerespecteerde journalist uit Colombia.

In gesprek met Blu Radio wijst hij op de contractsituatie van de 76-voudig-international. “Real Madrid moet de deur openzetten voor James. Als ze hem nu niet verkopen, vertrekt hij over een jaar transfervrij”, zo klinkt het. Volgens de journalist is James bijna speler van Atlético Madrid: “Dezelfde bron die mij informeerde dat hij naar Bayern München zou gaan, heeft mij nu verzekerd dat de operatie voor tachtig procent is afgerond.”