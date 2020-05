Messi doneert opnieuw zeer groot bedrag in strijd tegen coronavirus

Lionel Messi heeft wederom een flinke geldsom gedoneerd in de strijd tegen het coronavirus. De aanvaller van Barcelona heeft een half miljoen euro geschonken aan ziekenhuizen in Argentinië. Zijn donatie zal worden gebruikt om verschillende ziekenhuizen in het Zuid-Amerikaanse land te voorzien van mondkapjes en medisch apparatuur.

"We zijn ontzettend dankbaar dat hij met deze geldsom ons werk op prijs stelt. Hiermee kunnen we ons blijven toewijden inzake de strijd voor de volksgezondheid van Argentinië", zegt dokter Silvia Kassab, directeur van de Fundación Garrahan. "Met het geld kunnen we apparatuur aanschaffen en mondkapjes leveren aan artsen en verpleegkundigen die aan de frontlinie strijden."

Het is niet de eerste keer dat Messi zich inzet in de strijd tegen het coronavirus. In maart doneerde de superster al een miljoen euro in Catalonië om ziekenhuizen en medisch personeel te ondersteunen. Daarnaast is Messi in Argentinië in verschillende campagnes te zien waarin hij mensen oproept binnen te blijven en regelmatig hun handen te wassen.