‘AZ en Belgische topclubs hebben zinnen gezet op talentvolle ex-Ajacied’

Francesco Antonucci heeft de clubs komende zomer voor het uitkiezen. De twintigjarige middenvelder, die dit seizoen door AS Monaco is verhuurd aan FC Volendam, staat in de belangstelling van diverse clubs, zo meldt Het Nieuwsblad dinsdag. Onder meer AZ, KRC Genk, Club Brugge en Anderlecht hebben interesse.

De aanvallende middenvelder uit België maakt een goede indruk bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie. In 21 wedstrijden voor FC Volendam kwam Antonucci tot 11 doelpunten, terwijl hij ook 5 keer een assist afleverde. Mede door zijn goede statistieken werd hij in de derde periode van de Keuken Kampioen Divisie uitgeroepen tot Beste Talent.

AZ zou volgens Het Nieuwsblad belangstelling hebben voor Antonucci, die eerder actief was in de jeugdopleidingen van Ajax, Anderlecht en Charleroi. Monaco staat naar verluidt open voor een verkoop van de middenvelder annex buitenspeler. Antonucci, die in januari 2017 Ajax inruilde voor Monaco, ligt nog tot de zomer van 2022 vast bij de Monegasken.