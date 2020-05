Van Gaal verwijderde veteraan uit team: ‘Hij had overal vedetteneigingen’

In het boek LvG praten bekende personen uit de voetballerij over hun ontmoetingen en samenwerkingen met Louis van Gaal. De voetbaltrainer in ruste staat bekend als een markante persoonlijkheid die er niet voor terugdeinst om in te grijpen als de situatie erom vraagt. Zo trad Van Gaal kordaat op toen hij coach was van Bayern München van 2009 tot 2011.

In het boek zegt Bayern-aanvaller Thomas Müller dat Van Gaal een open en eerlijke cultuur creëerde bij de Duitse grootmacht. "Je wist dat het bij hem om feiten ging en niet om de persoon", aldus de Duitser. "Müller kwam als jonkie uit het tweede. Hij had hetzelfde recht als onze vriend Luca Toni (een Italiaanse spits), die ik heb weggestuurd", reageert Van Gaal in de Volkskrant.

"Dat konden de vedetten niet begrijpen, want zij waren toch de ervaren spelers. Ik geloof in doorselecteren. Oudere voetballers kunnen dan niet op de automatische piloot spelen. Ik sluisde altijd jongeren met ambitie door, met spirit om de zaak op te schudden. Spelers als Toni hadden vedetteneigingen in de kleedkamer, aan tafel, overal", aldus Van Gaal, die spelers nog wel altijd een tweede en derde kans geeft.

"Maar als dat gedrag negatieve invloed had op het teambuildingsproces, was ik genoodzaakt ze uit het team te verwijderen. Het was niet alleen een kwestie van kwaliteit, maar ook van houding en gedrag. Niet accepteren dat een trainer een ander opstelt", stelt de oefenmeester, die bij Barcelona dezelfde lijn hanteerde. Zo moest oud-middenvelder Josep Guardiola, tegenwoordig manager van Manchester City, genoegen nemen met een reserverol onder Van Gaal.

"Ik stelde Guardiola op een gegeven moment niet meer op, hoewel hij mijn aanvoerder was, omdat de achttienjarige Xavi zich in het tweede elftal van Barcelona liet zien", legt de coach uit. "Dat is sport, dat een klein, achttienjarige ventje het beter doet dan de grote Guardiola, die ook geteisterd werd door blessures. Hij accepteerde dat en ging bij Brescia spelen. Dan bezit je een goed zelfbeeld en heb je jezelf geëvalueerd. Dat kenmerkt de topspeler."