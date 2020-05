De Jong en De Ligt verbazen juist: ‘Twee van zulke spelers is te veel’

Frenkie de Jong ruilde Ajax vorig jaar in voor een dienstverband bij Barcelona. De 23-jarige middenvelder maakte dit seizoen veel minuten voor de topclub, maar speelde weinig op zijn gebruikelijke positie vlak voor de verdediging. Ronald de Boer vindt dat De Jong het goed doet in zijn eerste jaar bij Barcelona en wijst daarbij naar het eerste jaar van Matthijs de Ligt bij Juventus.

"Voor een jonge speler zoveel spelen in zijn eerste jaar: dat is exceptioneel", stelt de oud-international in gesprek met Barcablog. "Mensen zeggen dat hij nog niet het niveau heeft gehaald dat hij bij Ajax en het Nederlands elftal heeft aangetikt, maar het is niet voor veel spelers weggelegd om zoveel te spelen voor Barcelona, nog steeds een ongelooflijk sterk team. Ik vind dat hij het goed heeft gedaan."

Barcelona stelt naam Camp Nou beschikbaar in strijd tegen coronavirus

De Boer is van mening dat De Ligt het moeilijker heeft bij Juventus in zijn eerste jaar. "Hij had meer problemen bij Juventus. En ik had juist verwacht dat De Ligt zich heel makkelijk zou aanpassen en meteen een vaste basisplaats zou hebben. Maar het is juist het tegenovergestelde bijna. Dus ik vind dat De Jong het goed heeft gedaan in zijn eerste seizoen voor Barcelona."

De analist weet dat De Jong liever centraal op het middenveld speelt dan aan de zijkant. "Ik hoop dat hij op zijn gebruikelijke positie terechtkomt, want hij is een distributeur. Hij verzorgt de passing. Je kan niet van De Jong vragen om twintig doelpunten te maken. Hij is een speler als Sergio Busquets, maar twee van zulke spelers is te veel. Als de tijd er rijp voor is, zal hij een geweldige vervanger van Busquets zijn."