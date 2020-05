Memphis Depay heeft drie opties in de Premier League

Kaio Jorge ziet vooralsnog geen reden om Santos in te ruilen voor Juventus. De achttienjarige aanvaller, waar de Italiaanse topclub 14,5 miljoen euro voor zou willen betalen, wil nog minimaal twee jaar in Brazilië blijven. (Globoesporte)

De gesprekken tussen Bukayo Saka en Arsenal over een nieuw contract ná 30 juni 2021 verlopen moeizaam. Liverpool, Leicester City, Borussia Dortmund, Manchester City en Chelsen volgen de ontwikkelingen nauwgezet. (The Sun)

De aanvaller wil Olympique Lyon per se inruilen voor een club die komend seizoen in de Champions League speelt.

Arsenal en AS Roma worden het maar niet eens over Henrikh Mkhitaryan. De Serie A-club wil de huurling definitief overnemen, maar weigert om de vraagprijs van achttien miljoen euro voor de Armeens international neer te leggen. (Daily Mail)