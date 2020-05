‘Het is niet zo dat het al bijna rond is, maar Feyenoord is een mooie club’

Feyenoord ziet in Joey Veerman een versterking voor het middenveld voor volgend seizoen, maar de speler in kwestie wil zelf liever niet op de zaken vooruitlopen. De middenvelder, wiens contract in het Abe Lenstra Stadion doorloopt tot medio 2022 met een optie voor nog een seizoen, weet dat de club uit Rotterdam-Zuid contact heeft gezocht met zijn management.

“Ik heb gehoord dat ze zich wel gemeld hebben bij mijn zaakwaarnemers, maar ik weet niet of ze zich al bij de club gemeld hebben”, vertel Veerman, 21 jaar, in gesprek met Omrop Fryslan. “Er staan allemaal geruchten op internet. Zolang ze zich niet gemeld hebben bij de club, is er nog helemaal niks aan de hand.”

“Gemeld is natuurlijk een groot woord, ze hebben mijn zaakwaarnemers opgebeld om te zeggen dat ze interesse hebben”, benadrukt Veerman. “Ze gaan kijken of ze er misschien iets mee gaan doen. Het is niet zo dat het al bijna rond is. Maar Feyenoord is een mooie club. We zien het allemaal wel. Het is nog lang niet zover. Ik ga er gewoon van uit dat ik komend seizoen nog voor Heerenveen speel.”

Heerenveen nam Veerman afgelopen zomer over van FC Volendam en de middenvelder heeft in Friesland zogezegd nog een contract voor twee jaar. Het betekent dat Feyenoord met een transfersom moet komen en de Rotterdammers hebben naar verluidt alleen budget als er een speler verkocht wordt. Veerman, die bezig was aan zijn eerste seizoen in de Eredivisie, was de afgelopen voetbaljaargang in dienst van Heerenveen goed voor 5 doelpunten en 5 assists in 26 officiële wedstrijden.