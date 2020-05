PSV komt voor het eerst in de clubgeschiedenis met ‘all-in-seizoenkaart’

PSV biedt vanaf volgende week een nieuw type seizoenkaart aan, zo meldt het Eindhovens Dagblad dinsdag. Voor het eerst in de clubgeschiedenis kunnen fans van de Eindhovenaren een seizoenkaart kopen waarmee men toegang krijgt tot alle thuisduels in de Eredivisie, het toernooi om de TOTO KNVB Beker én het Europese clubtoernooi.

De regionale krant schrijft dinsdag dat PSV ‘volgende week’ met meer informatie naar buiten zal treden. Fans kunnen de seizoenkaart voor twee jaar afschaffen, maar de bijdrage per jaar afrekenen. Supporters van PSV hebben ook nog altijd de mogelijkheid om een traditionele seizoenkaart, zeventien Eredivisie-duels in eigen huis, aan te schaffen.

Het is uiteraard nog onduidelijk óf en hoeveel supporters er komend seizoen bij wedstrijden in het Nederlands betaald voetbal aanwezig mogen zijn. Het Eindhovens Dagblad stelt dat in de prijsstelling rekening wordt gehouden met de onzekerheden die nu aan de orde van de dag zijn. PSV komt vandaag, net als alle andere clubs in het betaald voetbal, met een voorstel tot genoegdoening vanwege vijf gemiste thuisduels uit het net beëindigde voetbalseizoen.

Gerbrands: 'De KNVB had het zichzelf wat makkelijker kunnen maken'

Wanneer volgend seizoen helemaal niet met publiek wordt gevoetbald, dan is de all in-seizoenkaart voor 2020/21 en 2021/22 ook geldig in het seizoen 2022/2023. “Wordt er vanaf januari weer in het bijzijn van toeschouwers gespeeld, dan kan de seizoenkaarthouder mogelijk alsnog een aantal Europese duels bijwonen”, zo schrijft journaist Rik Elfrink.

PSV biedt tevens de mogelijkheid om een seizoenkaart voor vijftig procent van de kostprijs te kopen. Daarmee kunnen de eerste negen thuisduels van komend seizoen worden bezocht. De kopers kunnen de helft terugkrijgen als er helemaal niet wordt gespeeld of wedstrijden bijkopen ‘voor 1/17 van de prijs van een hele seizoenkaart’ als er méér wordt gespeeld.

“We weten niet wanneer we aan de beurt zijn en het publiek weer welkom is, maar zullen het bij PSV samen moeten doen om door de crisis te komen. Daarbij zal iedereen een stukje van de pijn moeten dragen”, vertelt commercieel directeur Frans Janssen. “Onze supporter kan verschillende keuzes maken als het gaat om het net afgelopen seizoen. We willen hen in alle gevallen een stukje compensatie bieden, waarbij het ook mogelijk is om een korting op de seizoenkaart voor volgend seizoen te krijgen."