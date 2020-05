Fans van clubs in betaald voetbal horen vandaag tegemoetkomingsregeling

De clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie komen dinsdag naar buiten met een tegemoetkomingsregeling voor het niet uitgespeelde seizoen. Dat betekent een spannende dag voor de betaald voetbalorganisaties, daar de komende periode duidelijk zal worden hoe loyaal de supporters in de coronacrisis zijn.

“Elke club zal met een regeling komen. Het is niet alleen zo dat je dat juridisch verplicht bent, maar zo moet je ook omgaan met je supporters”, vertelt Marc Rondagh namens de Eredivisie CV in De Telegraaf. Hij hield zich in een projectgroep bezig met het vraagstuk hoe omgegaan moet worden met de niet gespeelde wedstrijden waar de fans al wel betaald voor hadden. “Tegelijkertijd weet iedereen hoe lastig de voetbalclubs het hebben.”

“En dus hopen clubs dat zoveel mogelijk supporters geen beroep doen op die regelingen en ervoor kiezen om hun club te steunen. Met het oog daarop hebben we afgelopen zaterdag ook een publiekscampagne opgestart met de titel ’Achter elkaar, voor ons voetbal’”, vervolgt Rondagh.

Bij meerdere clubs wordt deze week tevens de verkoop van seizoenkaarten voor de nieuwe voetbaljaargang opgestart. De vraag is natuurlijk of én hoeveel toeschouwers er zullen worden toegelaten in het nieuwe Eredivisie-seizoen. FC Twente legde enkele dagen geleden drie opties voor aan de seizoenkaarthouders: géén tegemoetkoming, tegemoetkoming door middel van een tegoed op de Vestekaart en tegemoetkoming door middel van korting op seizoenkaart/Premium Seat 2021/22.

De supporters van Ajax kunnen ervoor kiezen de club te steunen en geen gebruik van de compensatie te maken. Ze kunnen echter ook vijftien procent van de aanschafwaarde van hun seizoenkaart terugkrijgen óf dat bedrag besteden aan een nieuwe seizoenkaart, merchandise of losse kaarten voor het nieuwe seizoen.