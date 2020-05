Van Gaal: ‘Die figuren kwamen zelfs in mijn huis in Portugal langs’

De KNVB heeft nog altijd te maken met de naweeën van het besluit om het Eredivisie-seizoen te besluiten zonder clubs te laten promoveren of degraderen en de bond stond vorige week nog in een kort geding tegenover De Graafschap en SC Cambuur. Louis van Gaal volgt de ontwikkelingen van een afstand, maar is niet van plan om een rol als bemiddelaar of adviseur op zich te nemen.

“Dat heb ik al drie jaar gedaan, na mijn afscheid bij Manchester United. Ik heb aan kennisoverdracht gedaan met veel KNVB-figuren, die zelfs in mijn huis in Portugal zijn langsgekomen”, vertelt hij maandagavond in Langs de Lijn en Omstreken van de NOS. Het probleem voor Van Gaal was destijds echter dat hij geen verantwoordelijkheid droeg: “Je bent afhankelijk van wat ze daarvan overnemen.”

“Ik ben ermee gestopt omdat het de spuigaten uitliep, ik was alleen maar bezig met kennisoverdracht. Het heeft me niet bevredigd.” De kans dat hij ooit nog terugkeert in de voetballerij, acht Van Gaal sowieso klein: “Nul is die kans nooit, maar het is een kleine kans, vijf procent. Je kan namelijk nooit voorspellen wat er gebeurt, ook in mijn privé-situatie”, stelt hij. “Ik ga alleen in op een functie die ik nog niet heb gedaan en die uitdagend en voor mij aantrekkelijk is. Wat? Dat ga ik niet zeggen. De kans is klein en anders heb ik morgen weer aanbiedingen.”

In de tussentijd houdt hij de ontwikkelingen in het voetbal wel goed in de gaten en is hij ook niet bang om zijn mening uit te spreken. Zo liet hij eerder al weten het niet eens te zijn met het besluit van de KNVB om de bekerfinale tussen FC Utrecht en Feyenoord te schrappen. Volgens

Van Gaal had deze wedstrijd ook aan het begin van het aankomende seizoen gespeeld kunnen worden: “Dat is gewoon logisch nadenken, en dat wordt dan niet gedaan. Hoe kan je een club als Feyenoord of Utrecht zo makkelijk een titel onthouden? Sport is winnen en verliezen, en niet aanwijzen wie verder mag.”