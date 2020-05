Danny Rose haalt uit: ‘Ik geef geen fuck om de moraal, het is een fucking grap!’

Danny Rose ziet helemaal niets in het maandag door de Britse regering goedgekeurde plan van de Premier League om in juni de competitie te hervatten. De linksback, die door Tottenham Hotspur verhuurd is aan Newcastle United, heeft maandag in een livestream op zijn eigen Instagram-account vernietigend uitgehaald naar Project Restart.

In een rapport dat maandag is gepubliceerd door de Britse regering wordt omschreven dat er vanaf 1 juni onder voorbehoud weer mag worden gevoetbald, en hoe de coronamaatregelen versoepeld zullen worden. In het document wordt vermeld dat ‘sport achter gesloten deuren op z'n vroegst vanaf juni wordt toegestaan'. Engelse media speculeren maandag over de datum vrijdag 12 juni als eerste wedstrijddag.

Rose heeft met grote verbazing kennisgenomen van de hervattingsplannen. "Het is een fucking grap, ik ga er niet over liegen", aldus de uitgesproken 29-jarige linkervleugelverdediger op zijn Instagram-account. "De regering zegt voetbal terug te brengen omdat het de moraal van de natie een boost zal geven. Ik geef geen fuck om de moraal van de natie!"

Het Verenigd Koninkrijk is met meer dan 32.000 coronadoden het op een na zwaarst getroffen land ter wereld. Volgens Rose is dit dan ook absoluut niet het moment om het te hebben over het herstarten van het voetbal. "Het leven van mensen staat op het spel, begrijp je?", aldus de 29-voudig Engels international. "Er mag niet eens over voetbal worden gesproken over terugkomen totdat de cijfers massaal zijn gedaald. Het is bullshit."

Newcastle United is van plan om binnenkort de trainingen op de club te hervatten. "We zullen zien, ik denk dat ik vrijdag getest word, dus we zullen moeten afwachten", zegt Rose. "Ik vind het jammer dat mensen ziek worden en worden getroffen. Voetbal zou het laatste moeten zijn waar het over gaat. Maar ik denk dat iedereen van de club zal worden getest zodra ze terugkomen en we zullen zien wat er gebeurt. Ik hoop dat alles snel weer normaal wordt."