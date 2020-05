Real, Barcelona en Man City kunnen mogelijk toeslaan na transfer Sané

BILD pakte vorige week uit met het nieuws dat Leroy Sané een persoonlijk akkoord heeft weten te bereiken met Bayern München, waardoor der Rekordmeister er enkel nog uit moet zien te komen met zijn huidige werkgever Manchester City. Een terugkeer van Sané naar de Bundesliga heeft echter mogelijk ook een uitgaande transfer voor Bayern tot gevolg.

Sky Deutschland meldt maandagavond namelijk dat Kingsley Coman als weleens zijn conclusies zou kunnen trekken als Sané naar de Allianz Arena komt. De Fransman speelt doorgaans als linksbuiten en dat is ook de positie waar Sané meestal acteert en het best tot zijn recht komt.

Bayern wil Coman volgens de berichtgeving het liefst aan boord houden, maar de kans is aanwezig dat de aanvaller zelf anders zal besluiten als hij door Sané uit de basiself wordt verdreven. Real Madrid, Barcelona en Manchester City staan naar verluidt in dat geval in de startblokken om toe te slaan.

De 23-jarige Coman speelt al sinds de zomer van 2015 voor Bayern, dat hem de eerste twee jaar huurde van Juventus en hem vervolgens definitief overnam. De vleugelspits, die nog vastligt tot medio 2023, speelde vooralsnog 147 wedstrijden namens de Duitse grootmacht, waarin hij goed was voor dertig doelpunten.