Depay is woedend om ‘racistische’ TikTok-video Nederlandse dames: 'Wtf?!

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Een boze Memphis Depay trok maandag fel van leer op Twitter. De spits reageerde woedend op het volgende TikTok-filmpje van twee Nederlandse dames, dat door velen op social als ‘racistisch’ wordt bestempeld. ‘I’m very confused and disappointed! Wtf is fun about this!?’, zo liet Depay op niet mis te verstane wijze weten.





I’m very confused and disappointed! Wtf is fun about this!? ???? pic.twitter.com/BwTgDUMnhd — Memphis Depay (@Memphis) May 11, 2020

Jerson Cabral gaf onlangs via Instagram zijn ‘coronalook’ prijs.





Ruud Vormer vierde maandag zijn 32ste verjaardag. De middenvelder bedankte iedereen via Instagram voor de felicitaties. Erling Braut Haaland zette zijn jarige broert Astor in het zonnetje.





Haalands ploeggenoot Manuel Akanji van Borussia Dortmund maakte maandag de geboorte van zijn zoon Aayden Malik Adebayo wereldkundig.





Wesley Sneijder maakte maandag de lancering van een nieuw bedrijfje bekend, samen met onder meer zijn broertje Rodney en zanger Rolf Sanchez.





Michel Vlap is een fervent gamer, maar de middenvelder van Anderlecht besloot maandag een kleurtje te pakken onder de brandende zon.





Alex Morgan beviel afgelopen weekend van een dochter. De Amerikaanse voebalster genoot maandag intens van haar Charlie.





Ook Isco en Lukas Podolski hadden dolle pret met hun kroost.





Kenneth Vermeer beleefde minder leuke dagen. De doelman rouwde maandag om het overlijden van zijn opa.