FC Groningen spreekt van ‘harde maatregelen’ op ‘inktzwarte dag’

FC Groningen heeft een aantal pijnlijke keuzes moeten maken in zijn poging om de coronacrisis met zo min mogelijk kleerscheuren door te komen. De club spreekt maandagavond in een persbericht over de ‘harde maatregelen’ die zijn getroffen. Zo wordt er afscheid genomen van elf medewerkers, worden vijf openstaande vacatures niet ingevuld en zal er kritisch worden gekeken naar alle aflopende tijdelijke contracten.

Daarnaast hebben de spelers, staf en directie laten weten een loonoffer te willen brengen om de club op de been te houden. Directieleden zien bovendien af van bonussen waar zij recht op hadden en FC Groningen heeft ook een verzoek ingediend om uitstel of afstel van de huur van het Hitachi Stadion mogelijk te maken. “Dit is een inktzwarte dag voor elf collega’s. Aan medewerkers te moeten melden dat er geen plaats meer voor hen is binnen de organisatie in deze tijd is zeer pijnlijk”, reageert algemeen directeur Wouter Gudde.

“Het was voor veel mensen bij FC Groningen een zeer emotionele dag. Als directie en management worden wij echter geacht beslissingen te nemen, die in het belang zijn van de continuïteit van de club. En in crisistijd weegt dit extra zwaar. Op dit moment is het overleven van de huidige crisis prioriteit nummer één, twee en drie voor heel FC Groningen.” Gudde verwacht dat de club forse verliezen zal lijden: “Doordat wij dit seizoen niet hebben kunnen afmaken en we volgend jaar rekening moeten houden met een economische terugval, verwachten wij op dit moment al een financiële schade te lijden van 5 miljoen euro. Komen daar komend seizoen wedstrijden bij zonder publiek, dan loopt dit bedrag per thuisduel met 400.000 euro op.”

De sportbestuurder spreekt van een ‘maximaal offer’ en doet ook een oproep aan supporters en sponsors. Gudde hoopt dat er zo min mogelijk mensen gebruik zullen maken van een tegemoetkoming voor de vier gemiste thuiswedstrijden die in de komende dagen wordt voorgesteld. Ook zou hij graag zien dat seizoenkaarten en sponsorovereenkomsten voor het seizoen 2020/21 worden verlengd: “En de club doet de belofte dat we voor iedere thuiswedstrijd die wij komend seizoen vanuit overheidswege zonder publiek moeten spelen, vanwege het coronavirus, geld teruggeven. Het zou de club echt pijn doen als je je seizoenkaart of sponsorcontract nu al wel kunt verlengen, maar dat nog niet doet.”