‘ADO gaat in zee met beginnend hoofdtrainer en praat met assistentenduo’

Aleksandar Rankovic wordt de nieuwe trainer van ADO Den Haag, zo weet Voetbal International maandagavond te bevestigen. De naam van de voormalige middenvelder werd eind vorige week voor het eerst genoemd als mogelijke nieuwe hoofdtrainer voor de club uit de Hofstad en ADO heeft naar verluidt nu een akkoord weten te bereiken met Rankovic.

De 41-jarige Serviër zal in het Cars Jeans Stadion voor het eerst op eigen benen staan als coach. Rankovic was eerder werkzaam als trainer van de Onder-19 van ADO en werkte in de afgelopen jaren ook als assistent van Henk Fraser bij Vitesse en Sparta Rotterdam. Laatstgenoemde club verlaat hij nu voor een terugkeer in Den Haag, waar hij een tweejarig contract heeft gesigneerd.

ADO wil Rankovic volgens Voetbal International bij laten staan door assistenten Michele Santoni en Richard Knopper. Santoni was eerder werkzaam als trainer van Almere City FC, terwijl Knopper een verleden als speler en jeugdtrainer van ADO heeft. De contractbesprekingen met het duo moeten nog wel worden afgerond.

Rankovic wordt de opvolger van Alan Pardew, die onlangs na een paar maanden alweer bij ADO vertrok. De Engelsman slaagde er in zijn korte periode in Nederland niet in om zijn ploeg uit de degradatiezone te leiden, maar ADO zal doordat het seizoen voortijdig is stilgezet vanwege de coronacrisis toch in de Eredivisie blijven.