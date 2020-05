Genee uit zorgen over Van der Gijp: ‘René doet alsof het niet gebeurd is’

Het is vandaag precies twee weken geleden dat René van der Gijp na afloop van een tv-uitzending van Veronica Inside bij thuiskomst werd aangevallen door drie mannen met hamers. Het nieuws kwam op vrijdag 1 mei naar buiten, waarna slachtoffer Van der Gijp 's avonds in het tv-programma toelichtte wat er gebeurd was. Wilfred Genee, presentator van de talkshow waarin de analist tweewekelijks plaatsneemt, maakt zich inmiddels enige zorgen over de manier waarop zijn collega met het incident omgaat.

Genee werd maandag bij het gelijknamige radioprogramma Veronica Inside gevraagd naar hoe het momenteel met Van der Gijp gaat. "Het aparte aan René is: als je hem ernaar vraagt, dan doet hij er héél luchtig over", zegt Genee op een vraag van zijn sidekick Niels van Baarlen. "Na afloop van die uitzending hebben we ook gezeten. Ik vroeg: 'Zijn ze nog met onderzoek bezig? Want er moeten toch camerabeelden zijn waar die jongens zonder maskers op staan, ergens anders in de straat.' Hij zei: 'De politie is er heel druk mee bezig, ze zijn alles aan het uitzoeken.'"

"Je zou verwachten dat dit gewoon in Opsporing Verzocht wordt vertoond, toch?", vraagt Van Baarlen aan Genee. "Dat zou je denken", reageert de presentator. "Maar op een of andere manier probeert René het ook bij zich weg te drukken. Hij zei toen in die uitzending ook: 'Nu wil ik het hier ook afsluiten, nu wil ik ook verder.' Maar het is wel heel opmerkelijk, want ook als je met hem appt, dan doet hij daar redelijk afstandelijk over, alsof het niet gebeurd is. Dat kan haast niet toch? Het is wel zó heftig allemaal."

Van der Gijp komt sinds het voorval niet meer alleen naar de uitzendingen van VI. "Zijn vriendin (Minouche de Jong, red.) is er nu altijd bij, die gaat altijd mee", licht Genee toe. In januari maakte Van der Gijp bekend dit jaar te gaan trouwen met De Jong. Dat plan blijft volgens Genee onveranderd. "Ik begrijp dat het huwelijk wel nog steeds doorgaat, ondanks de coronatijden. Zijn vriendin zei: 'Sowieso trouw ik dit jaar.' Dus dat gaat gewoon wel door."