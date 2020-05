Hervatten of einde seizoen? De laatste stand van zaken bij de topcompetities

De uitbraak van het coronavirus heeft de voetbalwereld volledig op zijn kop gezet en sinds maart is er geen officiële wedstrijd gespeeld. De KNVB heeft zelfs al besloten om het seizoen niet meer uit te spelen. De grootste voetballanden zijn op Frankrijk na nog wel van plan om de resterende wedstrijden af te werken, maar het is nog onduidelijk in welke vorm dit gaat zijn en per wanneer dit eventueel mogelijk is.

Bij de topcompetities speelt mee dat er honderden miljoenen aan televisiegelden op het spel staan, terwijl men in Nederland juist grotendeels afhankelijk is van inkomsten uit ticketverkoop en stadionomzet. Toch kunnen ook de Engelse, Duitse, Spaanse en Italiaanse bond niet voorbij aan de gezondheidsrisico’s. Dit leidt tot veel onduidelijkheid en weerstand onder de clubs. Gaat er nog gevoetbald worden in seizoen 2019/20? In dit overzicht geeft Voetbalzone je een totaaloverzicht van het laatste nieuws over Europa’s grootste competities.



Premier League

In Engeland heerst de wens om het seizoen uit te spelen. Liverpool heeft een straatlengte voorsprong en heeft nog twee zeges nodig om de eerste titel sinds 1990 binnen te slepen. In de strijd om Europese tickets en degradatie ligt alles nog open. De sportieve ontknoping lijkt er te gaan komen, want de Britse regering staat profvoetbal vanaf 1 juni weer toe, mits het coronavirus in de tussentijd niet opnieuw aan kracht wint in het land.

Dat houdt in dat Project Restart groen licht krijgt van de regering. Het plan van de FA is dat de resterende 92 wedstrijden in de Premier League op neutraal terrein worden afgewerkt. De selecties verblijven dan in quarantaine en er wordt – in ieder geval in eerste instantie - geen publiek toegelaten bij de duels. Voor de definitieve doorgang van het plan is het wel een vereiste dat minimaal veertien van de twintig clubs akkoord gaan. Anders moet er een nieuwe opzet worden gemaakt.

Tot nu toe hebben Watford, Brighton & Hove Albion – waar drie medewerkers besmet zijn - en Aston Villa officieel aangegeven niet akkoord te gaan. Engelse media verzekerden recent dat ook West Ham United, Bournemouth en Norwich City het plan niet zien zitten. Saillant detail: de zes clubs die tegen zijn, bezetten samen de onderste zes plekken van de ranglijst. Indien het concept wel doorgang vindt, moet de herstart op 8 of 12 juni plaatsvinden.

Bundesliga

In Duitsland is men al een aantal stappen verder dan de Engelsen. De ploegen zijn weer in training en op 16 mei wordt er weer afgetrapt in de Bundesliga en 2. Bundesliga. De eerste twee wedstrijden van tweedeklasser Dynamo Dresden moeten echter nu al uitgesteld worden, nadat zaterdag duidelijk was geworden dat twee spelers besmet zijn met het coronavirus. Daarmee lijkt de vrees van critici direct uit te komen, maar de Duitse bond ziet nog geen reden om de planning te wijzigen.

“We hebben vanaf het begin gezegd dat we hierop voorbereid zijn”, benadrukte DFL-directeur Christian Seifert op 9 mei in gesprek met de ZDF. “Als Dynamo Dresden nu veertien dagen in quarantaine gaat, is er geen reden om te twijfelen over de voortzetting van de 2. Bundesliga. In de 2. Bundesliga moeten we nog 81 wedstrijden spelen en op dit moment kunnen er twee daarvan, van Dynamo Dresden, niet worden afgewerkt. Maar dat verandert niets aan ons doel: het seizoen uitspelen.”

Seifert erkent wel dat het moment nog kan komen dat de bond alsnog moet besluiten tot een definitief einde van het seizoen. “Nu zijn slechts twee van de 81 wedstrijden getroffen. Maar het is duidelijk dat er een bepaald maximum is. Op een gegeven moment is het niet meer mogelijk.” Hij wil geen aantallen noemen. “Dat hangt er ook vanaf wanneer het gebeurt en hoeveel tijd we dan nog hebben om het seizoen af te maken.” Bondskanselier Angela Merkel heeft namens de politiek haar steun uitgesproken om de wedstrijden achter gesloten deuren uit te spelen.



LaLiga

Ook in Spanje is men voornemens om de competitie te hervatten, al is er nog geen officiële datum voor de herstart vastgelegd. Bondsvoorzitter Javier Tebas hoopt 12 juni aan te houden, waar eerder werd gerept over 20 juni. Zijn wens om snel te hervatten en misschien wel dertig dagen achter elkaar wedstrijden te laten spelen, kan echter niet op veel steun rekenen. Barcelona-middenvelder Gerard Pique noemt de haast onverstandig. “We spelen nu al een poos niet meer. We moeten ons dus eerst heel goed voorbereiden, om zo het risico op blessures zo klein mogelijk te maken. Wat later beginnen zou dus een groot verschil kunnen maken."

Op zondag 10 mei werden alle spelers in de hoogste twee divisies van het land getest op corona. Vijf spelers en drie medewerkers van clubs bleken besmet. Zij verblijven allen in quarantaine en mogen pas weer met hun ploeggenoten trainen zodra ze twee keer negatief hebben getest. Ze vertonen geen ziekteverschijnselen, maar kunnen het virus wel overdragen aan anderen zolang ze de corona-bacterieën met zich meedragen. Alle andere voetballers zijn wel gezond verklaard en mogen – mits de politiek groen licht geeft – voetballen. Toch heerst er twijfel.

De spelers van Elche hebben bijvoorbeeld in een gezamenlijk statement kenbaar gemaakt bang zijn om te voetballen, omdat het dan niet mogelijk is om voldoende afstand te houden. Rafael Gimenez gaat zelfs een stap verder en weigert de training te hervatten bij tweedeklasser Cadiz. “Ik zal natuurlijk afstand doen van mijn salaris, maar ik ben te bang om te voetballen momenteel. Ik ben een man met principes. Voor mij hebben de gezondheid van mijn dochters de hoogste prioriteit.”



Serie A

Italië is zeer zwaar getroffen door de coronacrisis en het lijkt niet waarschijnlijk dat het seizoen hervat gaat worden, al wordt er wel voorzichtig getraind en mag de groepstraining op maandag 18 mei worden hervat. Vincenzo Spadafora blijft als minister van Sport echter voorzichtig met zijn voorspellingen over een eventuele hervatting van de competitie. Zo wees hij vorige week naar de Eredivisie als voorbeeld van de te volgen aanpak. “Als je geen onzekerheid wilt, moet je de lijn volgen van Nederland en Frankrijk. Ik zie het pad naar een hervatting steeds kleiner worden.”

De clubs kijken hier anders tegenaan. Brescia-voorzitter Massimo Cellino pleitte vorige maand nog om het seizoen per direct te beëindigen, maar inmiddels is de preses van de hekkensluiter honderdtachtig graden gedraaid. “Ik ben van gedachten veranderd en pas me aan aan de meerderheid. We moeten proberen om het seizoen af te maken. Anders zal iedereen straks failliet gaan.” Wel weigert hij om de resterende wedstrijden op neutraal terrein te voetballen, aldus de zelf van corona herstelde Cellino.

In Italië zijn er nog steeds dagelijks honderden coronadoden te betreuren, terwijl ook het aantal besmettingen nog altijd flink oploopt. Recent is er bij één speler van Torino corona vastgesteld. Ook bij Fiorentina raakten weer drie mensen besmet en hetzelfde aantal werd genoteerd door Sampdoria. Die ontwikkelingen maken een herstart steeds onwaarschijnlijker. "De Serie A wordt pas hervat wanneer dat voor de spelers veilig is. Hun gezondheid staat boven alles. Op dit moment is niet duidelijk hoe en wanneer de competitie kan worden hervat", aldus de Italiaanse premier Giuseppe Conte.



Ligue 1

De Franse bond besloot eind april tot het definitieve einde van het seizoen. De LFP heeft besloten de huidige ranglijst aan te houden voor de verdeling van Europese tickets en leverde daarnaast een keihard vonnis voor de ploegen op een degradatieplaats. Toulouse en Amiens vliegen ten koste van promovendi Lens en Lorient uit de Ligue 1, al had Amiens slechts vier punten achterstand op de veilige achttiende plaats. De ploeg heeft een rechtszaak aangespannen en stelt een competitie met 22 ploegen voor.

Ook Olympique Lyon waagt de gang naar de rechter. De ploeg eindigde in de razendspannende middenmoot als zevende en grijpt zodoende voor het eerst sinds 1997 naast Europees voetbal. Daardoor lijken sterren als Memphis Depay en Houssem Aouar plots onhoudbaar. Les Gones hadden slechts één punt minder dan OGC Nice en Stade Reims, die wel een ticket voor de Europa League krijgen. Tot slot had men zich ook via de Coupe de la Ligue kwalificatie voor Europa kunnen afdwingen, maar de eindstrijd tegen PSG, dat de landstitel overigens wel kreeg toegekend, is geannuleerd.

Eredivisie

In Nederland is als eerste voetballand de knop doorgehakt om het seizoen niet meer uit te spelen. Het kabinet heeft profvoetbal tot ten minste 1 september verboden, dus was het simpelweg onmogelijk om de resterende wedstrijden uit te spelen. Daarom moest er al snel gekeken worden naar de afwikkeling en die stuit op veel weerstand. De KNVB heeft besloten de huidige ranglijst aan te houden voor de verdeling van Europese tickets en er is dit jaar geen promotie/degradatieregeling.

Zodoende blijft het staartploegen RKC Waalwijk en ADO Den Haag bespaard om af te zakken naar de Keuken Kampioen Divisie, terwijl SC Cambuur en De Graafschap geen stap omhoog mogen maken. Dat vinden de twee laatstgenoemde ploegen bijzonder oneerlijk, gezien de waarschijnlijkheid van hun plekje bij de beste twee van hun competitie. Beide clubs hebben samen een kort geding aangespannen tegen de KNVB. Op 14 mei doet de rechtbank uitspraak.

Ook FC Utrecht gaat juridische stappen zetten. Die club stond op de ranglijst net achter het als vijfde geklasseerde Willem II, maar had de Tilburgers op basis van doelsaldo ingehaald als men de inhaalwedstrijd tegen Ajax winnend zou hebben afgesloten. De Domstedelingen hadden ook via de bekerfinale tegen Feyenoord een ticket kunnen bemachtigen, maar de eindstrijd is geschrapt, dus ook die kans op plaatsing is verkeken. Nu is er alleen nog een rechterlijke optie om eventueel Europees voetbal af te dwingen.

Ajax legt zich ten slotte neer bij de beslissing om wel de eerste plaats te krijgen, maar geen bijbehorende landstitel. De ploeg stond in punten gelijk met AZ, maar kende een beter doelsaldo en krijgt daarom het beste Europese ticket toegekend. De Alkmaarders wonnen echter beide onderlinge duels en kondigden direct na de bekendmaking van de KNVB aan ‘niet op voorhand akkoord te gaan’. Tot nu toe heeft dat niet tot een juridische aanklacht geleid. De voetbalbond heeft aangegeven nog steeds achter haar keuzes te staan, al was er veel te doen om de stemmingen tijdens het overleg tussen alle clubs uit Ere- en Eerste divisie.