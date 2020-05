PSV rondt seizoen af en kijkt vooruit: ‘Ik maak me wel zorgen’

In de Eredivisie kan pas na 1 september weer gespeeld worden, zo liet Minister-president Mark Rutte onlangs weten. De kans is echter aanwezig dat de hervatting op een later tijdstip zal plaatsvinden. Algemeen directeur Toon Gerbrands vreest voor de gevolgen op financieel gebied, nu PSV voorlopig niet kan spelen en publiek niet welkom lijkt te zijn bij een eventuele herstart. In onderstaand interview met DAZN geeft Gerbrands tekst en uitleg.