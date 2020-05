Sparta troeft ‘bijna hele rechterrijtje’ van Eredivisie af met tweejarige deal

Sparta Rotterdam gaat zich versterken met Lennart Thy. Maandagmiddag gingen al geruchten de ronde over een transfervrije overstap van de 28-jarige Duitse spits van PEC Zwolle naar Het Kasteel. Henk van Stee, technisch directeur van de Rotterdammers, laat tegenover De Telegraaf weten dat Thy op komst is. “We hadden twee prioriteiten, een centrale verdediger en een spits. Daarbij mikten we op jongens met ervaring en we zijn heel blij dat dat is gelukt.”

Wanneer Thy de medische keuring zonder problemen doorstaat, tekent hij voor twee seizoenen bij Sparta. “Thy is een echte puntspeler, een jongen die elk seizoen goed is voor tien goals, een speler met een goede wedstrijdmentaliteit en een heel intelligente speler. Bovendien heeft hij een prima leeftijd”, aldus Van Stee over Thy, voor wie veel belangstelling was. “Hij had meerdere opties in Nederland en Duitsland, bijna het hele rechterrijtje wilde hem graag hebben, maar hij heeft goed nagedacht en weloverwogen voor Sparta gekozen. Daar zijn we heel gelukkig mee.”

Sparta versterkte zich eerder al met Michaël Heylen, een 26-jarige Belgische verdediger die transfervrij overkomt van FC Emmen. Sparta lijkt voorlopig klaar op de transfermarkt. “Tachtig procent van het team blijft staan en met deze twee gerichte versterkingen erbij hebben we nu al een representatief team staan”, zegt Van Stee. “Als er morgen weer gespeeld zou moeten worden, zou dat geen probleem zijn. We kijken de komende periode of we nog iets meer kunnen doen, maar voorlopig maken we een pas op de plaats, zoals alle clubs moeten doen. De komende maanden moeten we kijken of er nog financiële ruimte zal zijn om ons te versterken.”