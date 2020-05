Ian Wright nagelt tiener aan de schandpaal na bizarre racistische tirade

Ian Wright doet maandag via Twitter zijn beklag over de verwensingen die hij op Instagram naar zijn hoofd krijgt geslingerd van een zekere Patrick O’Brien. De voormalig aanvaller, die zijn beste periode als speler beleefde bij Arsenal, laat met een screenshot zien aan zijn volgers dat de beledigingen aan zijn adres behoorlijk ernstig zijn.

"Ik zou er eigenlijk niet naar moeten kijken, maar dergelijke berichten doen helaas nog steeds ontzettend veel pijn", schrijft de verontwaardigde Wright als bijschrijft bij de foto. "Het is nog gewoon een kind!", aldus de voormalig topschutter van the Gunners, die gelijk een treffend voorbeeld geeft. "Je bent gewoon een vreselijke aap’. Dit is dus een kind die mij gewoon zonder zorgen een persoonlijk bericht kan sturen."

I know I'm not meant to look at them but these messages still hit me so hard man. This is a child!!! "You are a fucking monkey", "Cunt coon monkey nigger". Direct message to me from Patrick O'Brien on IG. This kid as a direct line into me & is able to send this without any worry. pic.twitter.com/6noGvmkb4u