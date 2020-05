‘Lennart Thy maakt transfervrije overstap binnen Eredivisie’

Sparta Rotterdam versterkt zich voor volgend seizoen met Lennart Thy. Volgens het Algemeen Dagblad maakt de spits transfervrij de overstap van PEC Zwolle naar Het Kasteel. Na VVV-Venlo en PEC Zwolle wordt Sparta de derde Nederlandse club voor de aanvaller. Maandag worden de laatste details afgerond, zo bevestigen bronnen rondom de speler aan de krant. Sparta heeft de komst van Thy nog niet bevestigd.

Sparta zag in januari met Lars Veldwijk een spits vertrekken. Hij maakte de overstap naar het Zuid-Koreaanse Jeonbuk Motors. Volgens het dagblad hadden de Rotterdammers nog budget vrij en wordt daarom Thy aangetrokken. De 28-jarige spits werd opgeleid bij Werder Bremen en speelde in Duitsland ook voor St. Pauli. Hij kwam in de zomer van 2017 bij VVV-Venlo terecht, dat hem huurde van de club uit Bremen. Medio 2018 trok hij naar Turkije, waar hij na een halfjaar al vertrok bij BB Erzurumspor.

Sinds januari 2019 kwam hij uit voor PEC Zwolle, waar hij in alle competities goed was voor 17 doelpunten in 43 wedstrijden. Bij Sparta moet hij niet alleen de leegte opvullen die Veldwijk heeft achtergelaten, want ook Ragnar Ache vertrekt. Hij is voor een bedrag van naar verluidt twee miljoen euro verkocht aan Eintracht Frankfurt. Een andere centrumspits, Joël Piroe, is door Sparta gehuurd van PSV en keert normaliter terug naar Eindhoven.

De Duitse spits is de tweede versterking van Sparta voor het nieuwe Eredivisie-seizoen. De club wist zich eerder al te versterken met Michaël Heylen. De 26-jarige Belgische verdediger komt transfervrij over van FC Emmen.