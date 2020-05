‘Ajax nog altijd niet akkoord met gewilde cliënt van Mino Raiola’

Ajax wil het tot medio 2021 lopende contract met Ryan Gravenberch graag verlengen, maar de eerste gesprekken met de middenvelder en diens zaakwaarnemer Mino Raiola hierover hebben volgens Voetbal International nog niets opgeleverd. De kans is aanwezig dat Ajax de pas zeventienjarige Gravenberch deze zomer verkoopt, om zo te voorkomen dat hij over een jaar gratis de deur uitloopt in Amsterdam.

De verwachting is dat Ajax binnenkort weer om de tafel gaat zitten met Gravenberch en Raiola over de mogelijkheden omtrent een nieuw contract. De jonge middenvelder viert aanstaande zaterdag zijn achttiende verjaardag, wat Ajax de gelegenheid geeft om hem een meerjarige verbintenis voor te leggen. De jongste debutant ooit in de hoofdmacht kwam voor de coronacrisis tot negen wedstrijden namens Ajax in de Eredivisie, met twee treffers als resultaat. Gravenberch speelde daarvoor zeventien duels voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

De ambitieuze Gravenberch wil volgend seizoen definitief doorbreken bij Ajax, maar dan moet trainer Erik ten Hag wel met een duidelijk plan komen, voegt Voetbal International daaraan toe. De Ajacied liet in november vorig jaar al weten dat er met de leiding van Ajax werd gesproken over een nieuw meerjarig contract in de Johan Cruijff ArenA. Een halfjaar later zijn de handtekeningen door alle betrokken partijen echter nog niet gezet.

Gravenberch werd in februari nog genoemd bij Juventus en de middenvelder lijkt enkele maanden later serieus in beeld te zijn bij AS Roma. Volgens La Gazzetta dello Sport hebben de Italianen tussen de tien en twaalf miljoen euro over voor de Nederlander. Tevens werd Gravenberch door de Italiaanse sportkrant in verband gebracht met twee niet nader genoemde Europese topclubs.