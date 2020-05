Dumfries lacht om vraag over AC Milan: ‘We moeten het maar even afwachten’

Denzel Dumfries werd onlangs door Calciomercato in verband gebracht met AC Milan, dat serieuze belangstelling zou hebben voor de rechtsback van PSV. De vleugelverdediger van de Eindhovense club wil echter nog niet op de zaken vooruit lopen, zo blijkt als hij door FOX Sports-verslaggever Fresia Cousiño Arias wordt geconfronteerd met de vermeende belangstelling vanuit Milaan.

Dumfries, die binnenkort vader wordt, wil zijn kind geen rompertje van AC Milan geven, zo zegt de international van Oranje maandag met een kwinkslag. "Nee, nog niet", zo beaamt de 24-jarige flankspeler van PSV. "Misschien nog niet, misschien wel, misschien niet. We moeten het nog even afwachten, ja." De Italiaanse grootmacht zou onlangs al navraag hebben gedaan bij PSV over Dumfries, die in Eindhoven nog ruim drie jaar vastligt.

Mocht Dumfries aan PSV verbonden blijven, dan moet hij op termijn haast zeker een gedeelte van zijn jaarsalaris inleveren, daar de coronacrisis voor problemen zorgt in Eindhoven op financieel gebied. De directie heeft al ingestemd met een tijdelijke salarisverlaging van twintig procent, weet ook de rechtsback. "We hebben goede gesprekken gehad met de directie, waarin zij een beeld hebben geschetst van de situatie. We hebben het aangehoord en het gecommuniceerd binnen de spelersgroep."

Als aanvoerder vindt Dumfries het belangrijk om in dergelijke gesprekken met de PSV-leiding zijn mening te ventileren. "Ik laat wel weten hoe ik erover denk, ja. Over het algemeen hebben we een spelersgroep die bereid is om met elkaar mee te denken. En dat kwam ook wel naar voren in de gesprekken die we hebben gevoerd", aldus Dumfries.