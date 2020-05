Litmanen hard getroffen door coronavirus: ‘Conditie was nog nooit zo slecht’

De coronacrisis treft ook de voetbalwereld behoorlijk hard, want bij verschillende clubs door heel Europa zijn besmettingsgevallen openbaar gemaakt en moeten spelers verplicht in quarantaine. Oud-speler Jari Litmanen raakte onlangs ook besmet met het virus en de voormalig Finse spelmaker van Ajax rept in een interview met Unibet over een van de zwaarste periodes uit zijn leven.

"Ik had koorts, hoofdpijn, spierpijn, kortademigheid en nog wat andere klachten", geeft de inmiddels 49-jarige Litmanen een inkijkje in het ziekteproces. "Ik heb uiteindelijk vier weken nodig gehad om te herstellen van het coronavirus en enkele weken later ben ik nog steeds niet helemaal de oude." De oud-middenvelder hoefde desondanks niet naar het ziekenhuis. "De pijn en de kortademigheid was gelukkig nooit zo ernstig. Ik kon thuis herstellen, al waren het zeker geen gemakkelijke weken."

Litmanen heeft vanwege het coronavirus behoorlijk veel ingeleverd op fysiek gebied, zo geeft de voormalig Ajacied ruiterlijk toe. "Het was ontzettend vermoeiend en zwaar om te doorstaan. Ik ben op fysiek vlak waarschijnlijk nog nooit in zo’n slechte conditie geweest." Litmanen hield zich tijdens de herstelperiode nauwelijks bezig met voetbal. "Ik heb het ook niet echt gemist en daarnaast had ik ook wel belangrijkere zaken aan mijn hoofd."

Bij Ajax beleefde Litmanen zijn grootste successen, met de wint van de Champions League in 1995 als absoluut hoogtepunt. Na avonturen bij Barcelona en Liverpool keerde hij in 2002 terug bij de Amsterdamse club. In 2011 zette Litmanen, die tot 137 interlands kwam voor Finland, een punt achter zijn actieve loopbaan.