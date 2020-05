Gerbrands schetst doemscenario: PSV loopt 30 miljoen mis door coronacrisis

Toon Gerbrands voorziet problemen voor PSV bij een seizoen zonder publiek. Mochten er in de jaargang 2020/21 geen supporters welkom zijn in het Philips Stadion vanwege de coronacrisis, dan kost dat de Eindhovense club dertig miljoen euro, zo verzekert de algemeen directeur maandagochtend tijdens een persbijeenkomst. Een halfjaar zonder het toelaten van fans levert PSV volgens Gerbrands een strop op van tussen de twaalf en vijftien miljoen euro.

PSV doet er onder meer door bezuinigingen alles aan om het hoofd boven water te houden, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Het is de bedoeling dat de selectie van de nieuwe trainer Roger Schmidt op termijn een gedeelte van het salaris inlevert, conform het model van de spelersvakbond VVCS en werkgeversorganisatie FBO. Gerbrands gaat met de voorgenomen plannen uit van een jaarlijkse besparing van drie miljoen euro. De directie van PSV praat daarnaast met de ondernemingsraad over bezuinigingen binnen andere afdelingen van de club.

De algemeen directeur van PSV liet onlangs in het televisieprogramma Op1 al weten dat de directie tijdelijk twintig proces van het jaarsalaris inlevert. "Als we tot aan de kerst zonder publiek zouden moeten spelen, halen we twaalf tot veertien miljoen euro niet binnen", aldus Gerbrands. "Dat betekent dat we niet alleen de supporters en sponsors om solidariteit vragen, maar ook de organisatie zelf. De directieleden zullen twintig procent van hun salaris inleveren zolang we zonder publiek moeten voetballen. Daar hebben we geen vakbond voor nodig om dat te regelen."

Daarnaast schreef de PSV-leiding onlangs een open brief aan de aanhang, waarin om begrip werd gevraagd tijdens de coronacrisis. De supporters die afzien van financiële tegemoetkoming vanwege gemiste wedstrijden werden alvast hartelijk bedankt. Tevens werd benadrukt dat er voor volgend seizoen geen prijsverhoging zal worden doorgevoerd. PSV zal voor 12 mei alle supporters met een seizoenkaart of losse tickets nog persoonlijk benaderen met het verzoek om af te zien van een tegemoetkoming voor de gemiste wedstrijden. 'In het belang van onze club’.