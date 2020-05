Javier Tebas deelt opvallende complottheorie na besmettingen in Duitsland

LaLiga-voorzitter Javier Tebas mikt op een hervatting van de competitie op 12 juni en de bestuurder voorspelt dat er vanaf die datum elke dag gespeeld zal worden in Spanje, om zo de jaargang 2019/20 tijdig af te ronden. In LaLiga staan nog elf speelronden op het programma. Barcelona-verdediger Gerard Piqué is echter van mening dat Tebas veel te hard van stapel loopt.

"Normaal gesproken zullen er vanaf 12 juni elke dag wedstrijden zijn", verklaart Tebas in een reactie aan Movistar. "Als we ons gewoon houden aan de sanitaire voorschriften, dan zullen er geen problemen ontstaan. Overigens is het nog niet bekend wanneer er precies weer gespeeld zal worden in Spanje, want het coronavirus is er nog steeds. Maar 12 juni zou een heel mooie datum zijn. Fans zijn uiteraard niet welkom in de stadions, maar we werken aan plannen om de supporters vanuit huis mee te laten genieten van de duels."

De opmerkingen van Tebas zorgen enigszins voor verbazing bij Piqué. "Ik snap de belangen van LaLiga wel, er staat een hoop op het spel", laat de routinier weten aan bovengenoemd medium. "Maar ondanks het feit dat we met Barcelona bovenaan staan zou het heel slecht voelen om op deze manier kampioen te worden." Piqué legt uit waarom hij weinig ziet in een hervatting op 12 juni. "Daar heb ik Tebas over horen praten. Maar we spelen nu al een poos niet meer. We moeten ons dus eerst heel goed voorbereiden, om zo het risico op blessures zo klein mogelijk te maken. Wat later beginnen zou dus een groot verschil kunnen maken."

In Duitsland wordt het voetbal komend weekeinde hervat, al zijn de eerste twee duels van Dynamo Dresden alweer uitgesteld. Bij de hekkensluiter in de 2. Bundesliga zijn twee spelers besmet geraakt met het coronavirus, waardoor de volledige selectie en technische staf twee weken in verplichte quarantaine moet. Tebas vindt het tijdstip van de besmettingen nogal verdacht, zo laat de bestuurder optekenen in de Spaanse media. De voorzitter van LaLiga spreekt van een soort ‘vrijwillige nalatigheid’, daar Dresden de laatste plaats bezet. Tebas acht het onmogelijk dat er met de strikte protocollen die zijn ingevoerd er in deze fase alsnog meerdere besmettingsgevallen zijn in hetzelfde elftal.