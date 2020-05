‘Horrorscenario dreigt voor AZ door hoofdbrekens over CL-voorrondes’

De UEFA praat maandag over het afronden van de nog lopende Europese clubcompetities. Tegelijkertijd zal er bij de Europese voetbalbond vergaderd worden over het volgend seizoen in de Champions- en Europa League. The Times schrijft dat men bij de UEFA serieus overweegt om de voorrondes van de Europese toernooien aan te passen of zelfs te schrappen, wat vooral voor AZ een horrorscenario zou betekenen.

Er wordt door de UEFA geworsteld met de invulling van de Champions- en Europa League voor volgend seizoen. Allereerst zullen de nog lopende toernooien afgemaakt moeten worden, wat men van plan is in augustus te doen. Zoals het er nu naar uitziet, is het de bedoeling dat onder meer de Serie A, LaLiga en de Premier League tussen halverwege juni en eind juli worden afgerond. Doordat de Champions- en Europa League pas laat kunnen worden afgemaakt, is men voorlopig van plan om de Europese toernooien volgend seizoen te laten aanvangen op 20 oktober.

De voorrondes van de toernooien beloven echter een behoorlijk probleem te worden. In bijvoorbeeld Nederland en Frankrijk is het voorlopig tot 1 september verboden om profvoetbal te spelen. Bovendien moet er rekening worden gehouden met een break tussen het huidige en volgende seizoen. Het betekent dat de UEFA verschillende scenario’s hanteert voor de voorrondes van de Champions- en Europa League. Het volledig schrappen is volgens The Times zelfs een optie voor de UEFA.

Het is onduidelijk hoe de zes tickets voor de kwalificatiecyclus van de Champions League dan verdeeld moeten worden. Er bestaan overigens ook nog serieuze plannen om de voorrondes van het miljardenbal op de schop te gooien. Het waarschijnlijk meest ideale scenario is om de huidige voorrondes niet over twee, maar over één wedstrijd op neutraal terrein te spelen. Mocht dit niet haalbaar blijken, is men van plan om de kampioenen van de twaalf hoogstgeplaatste landen zonder club in het hoofdtoernooi over één wedstrijd de zes tickets voor de groepsfase van de Champions League te laten verdelen.

De clubs die geen kans krijgen om te spelen om een plek in het hoofdtoernooi kunnen een financiële compensatie tegemoet zien. Indien slechts twaalf clubs een kans krijgen om een plaats in de groepsfase van de Champions League te verdienen, betekent dat uitermate slechts nieuws voor AZ. De Alkmaarders besloten het Eredivisie-seizoen op de tweede plaats en kregen daarmee een ticket voor de niet-kampioenen-route richting de groepsfase van de Champions League. Ajax heeft het ‘beste’ Champions League-ticket. De Amsterdammers krijgen direct een ticket voor het hoofdtoernooi als de winnaar van de huidige editie zich ook via de eigen competitie plaatst. Zo niet, lijken de Amsterdammers in ieder geval aanspraak te maken op een plek tussen de twaalf clubs die nog mogen spelen om een plaats in de Champions League.

Het inrichten van de voorrondes van de Europa League belooft nog een groter probleem te worden. Slechts 17 van de 48 deelnemers aan het hoofdtoernooi plaatsen zich via de competitie, waardoor het gros een ticket moet verdienen via de kwalificatiecyclus. Bovendien dreigen er dus de nodige clubs bij voorbaat al af te vallen uit de voorrondes van de Champions League. Feyenoord heeft reeds een ticket voor de groepsfase van de Europa League, terwijl PSV en Willem II zich via de voorrondes moeten zien te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de UEFA op 27 mei een besluit zal nemen over de inrichting van de Europese toernooien.