Van Dijk kijkt terug op ‘heel speciaal moment’: ‘De fans vroegen dat steeds’

Virgil van Dijk speelde zich in zijn periode bij Southampton in de kijker van de Europese topclubs. Naast Liverpool was onder meer Manchester City bovenmatig geïnteresseerd in de centrumverdediger van het Nederlands elftal. De inmiddels 28-jarige mandekker nam ruim de tijd voordat hij in januari 2018 besloot om een meerjarig contract bij the Reds te tekenen.

"Ik heb alle clubs die interesse hadden grondig bestudeerd", verklaart Van Dijk in een interview met BT Sport. "De manier van spelen, de ploeggenoten die ik zou ontmoeten, de toekomstplannen van de club, de stad en ook de supporters. Al deze aspecten spelen een grote rol in de keuze voor een club." Liverpool legde 84,5 miljoen euro neer voor Van Dijk, waardoor hij destijds uitgroeide tot de duurste verdediger ooit. Tevens was hij in een klap de duurste Nederlandse aankoop in de geschiedenis.

"Ik heb toen met Liverpool de juiste keuze gemaakt", vervolgt Van Dijk. "En binnen zes maanden stond ik in de finale van de Champions League (3-1 nederlaag tegen Real Madrid, red.), dat was natuurlijk een grote bonus. Het heeft mij ook enorm geholpen in mijn ontwikkeling als voetballer." Van Dijk is inmiddels niet meer weg te denken uit de verdediging van Liverpool, terwijl hij ook al enige tijd een vaste plaats heeft in de defensie van Oranje.

Van Dijk was ruim twee jaar geleden al snel onder de indruk van het voetbalgekke Liverpool. "Heel veel supporters zeiden tegen mij: ‘Ik hoop dat je bij Liverpool tekent’. Dat was heel speciaal, zeker toen ik mijn debuut maakte tegen Liverpool. Dat zal ik nooit meer vergeten", zo zegt hij in The Football Show van Sky Sports. Van Dijk maakte in januari 2018 het enige doelpunt tegen Everton in de derde ronde van de FA Cup. Desondanks stond hij aan het einde van het seizoen met lege handen, want het miljardenbal werd veroverd door Real en de landstitel door Manchester City.

Een jaar later volgde revanche. Liverpool versloeg Tottenham Hotspur met 0-2 in de eindstrijd van de Champions League. "Ik heb daarna maar een uur geslapen", blikt Van Dijk terug op de finale in Madrid. "We gingen gelijk terug naar Liverpool voor de huldiging. Ik kon mijn ogen niet openhouden, zo moe was ik. Het was desondanks een geweldige avond en ik zal het ook niet meer vergeten." De Europese triomftocht smaakt naar meer. "Dat willen we graag weer meemaken, en anders de Premier League. Daar gaan we alles voor doen." Van Dijk is trots op de weg die hij heeft afgelegd naar de top. "En het verhaal is ook zeker nog niet afgelopen."