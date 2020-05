Open sollicitatie bij FC Twente: ‘Dat zou ik wel echt een mooie stap vinden’

FC Twente maakte vorige week wereldkundig dat het aflopende contract van trainer Gonzalo García niet verlengd wordt. Het betekent dat de oefenmeester in het kielzog van technisch directeur Ted van Leeuwen vertrekt bij de Tukkers. De clubleiding moet nu op zoek naar een nieuwe technische leiding en Alfons Groenendijk ziet het wel zitten om als trainer aan de slag te gaan bij FC Twente.

Groenendijk zit zonder club, sinds hij in december besloot op te stappen bij ADO Den Haag. “Volgens mij zijn er weinig clubs vrij. FC Twente? Dat zou ik wel echt een mooie stap vinden. Ze hebben een prachtig stadion en een enorme achterban. Wie weet”, zegt Groenendijk in gesprek met het Noordhollands Dagblad. De 55-jarige oefenmeester werkte afgelopen jaren verder voor onder meer Excelsior, Universitatea Cluj (technisch directeur), (Jong) Ajax, FC Den Bosch en Willem II.

“Blijkbaar ben ik een trainer met beperkingen, want ik heb tot nu toe alleen clubs gehad die op dat moment rechterrijtje waren”, stelt de oefenmeester, die van mening is dat zijn prestaties zeker niet slecht zijn geweest. “Dat verbaast me ergens wel. Rechtstreeks handhaven met Excelsior is een topprestatie. En voor wat ik in mijn eerste twee jaar bij ADO heb gepresteerd - meer winnen dan verliezen - moet je vijftig jaar terug in de tijd."