‘Barcelona neemt in maand verlies van 9 miljoen voor plaaggeest van Ajax’

Barcelona overweegt om Marc Cucurella terug te halen, zo weet Marca maandagochtend te melden. De 21-jarige vleugelspeler, die op de gehele linkerflank uit de voeten kan, werd vorige maand door Getafe voor een bedrag van zes miljoen euro definitief overgenomen van de Catalanen. De regerend kampioen van Spanje kan Cucurella voor een bedrag van vijftien miljoen weer terughalen naar het Camp Nou.

Catanlunya Radio meldt dat Barcelona komende zomer graag een versterking voor de linksbackpositie aan de selectie wil toevoegen. Júnior Firpo, die bijna een jaar geleden werd overgenomen van Real Betis, voldoet niet aan de verwachtingen en mag derhalve alweer uitkijken naar een nieuwe club. Barcelona wil graag een stand-in voor Jordi Alba hebben en is in de zoektocht naar een dergelijke kandidaat uitgekomen bij Cucurella.

Cucurella kent een uitermate goed seizoen bij Getafe, met 1 doelpunt en 5 assists in 34 officiële wedstrijden. In het tweeluik met Ajax was de van Barcelona gehuurde vleugelspeler een van de in het oog springende spelers aan de zijde van Getafe. Zijn prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven, want zijn naam werd de afgelopen tijd gelinkt aan onder meer Chelsea, Napoli, Borussia Mönchengladbach en Bayer Leverkusen. Aan een eventueel toekomstig vertrek van Cucurella bij Getafe houdt Barcelona veertig procent van de transfersom over.

De afkoopclausule van Cucurella bij Getafe bedraagt nu 25 miljoen, maar er is een afspraak gemaakt dat Barcelona hem voor een gereduceerd bedrag terug kan halen. Indien de Catalanen Cucurella inderdaad willen terughalen, moet er binnen een maand echter wel een verlies van negen miljoen geleden worden. De jeugdinternational van Spanje werd opgeleid door Barcelona en verliet Catalonië eerder voor een huurperiode bij Eibar, alvorens hij afgelopen zomer bij Getafe terechtkwam.