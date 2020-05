Eerste belangstellende meldt zich voor De Bruyne

Schalke 04 heeft een optie tot koop op huurling Jean-Clair Todibo, maar is niet de enige club uit de Bundesliga die overweegt de verdediger te strikken. Ook RB Leipzig ziet de komst van de verdediger van Barcelona zitten. (Sport)

Zolang de middenvelder geen nieuw contract met Manchester City ondertekent, blijft men in Noord-Italië hoop houden op de komst van de Belg.

Rolando Mandragora kan alle kanten op als hij door Juventus wordt teruggekocht van Udinese. De defensieve middenvelder geniet concrete interesse van AS Roma, dat Bryan Cristante aan de Turijnse club wil slijten. (Sky Italia)

Chelsea gaat voor Declan Rice van West Ham United als men Ngolo Kanté kwijtraakt aan Real Madrid. Hoewel de Frans international niet uit is op een transfer, is de interesse uit Madrid bijzonder serieus. (Daily Mirror)