Zirkzee slaat terug naar BILD: ‘Moet ik dan met een blij koppie rondlopen?’

BILD schreef onlangs dat Joshua Zirkzee tijdens de ‘quarantainetijd’ een ongemotiveerde indruk maakte op de training bij Bayern München. De Duitse boulevardkrant stelde dat de achttienjarige Nederlanders zelfs moest vrezen voor zijn rol als back-up achter Robert Lewandowski, omdat Jann-Fiete Arp zich beter liet zien. Zirkzee reageert in gesprek met De Telegraaf relatief luchtig om dit bericht.

Arp zou met name tijdens een oefening waarin in een bepaalde tijd zoveel mogelijk gescoord moest worden indruk hebben gemaakt. Met acht doelpunten werd de van Hamburger SV overgekomen spits zelfs winnaar, terwijl Zirkzee geen enkele treffer wist te maken. “Ik vond het een beetje te veel, onnodig”, zo reageert Zirkzee op de kritiek die er naar aanleiding van de oefening ontstond. “Iedereen heeft wel eens een training waarop hij wat minder goals maakt.”

“Moet ik dan met een blij koppie blijven rondlopen? Aan de ene kant motiveert het me nóg meer. Aan de andere kant denk ik: lekker laten gaan. Zolang trainers en medespelers maar in me geloven. Dat is het aller belangrijkste, daar blijf ik voor werken”, gaat de jonge spits verder. Hij maakte voor de onderbreking van het voetbal door de coronacrisis indruk bij Bayern München, met drie doelpunten en een assist in acht officiële wedstrijden.

Op het moment dat hij onder Hansi Flick, toen nog interim-trainer en inmiddels definitief aangesteld, met het eerste mocht meetrainen, zat hij eigenlijk in een ‘mindere periode’ en moest hij het bij het tweede stellen met een reserverol. “Dat ging heel goed. Ik startte weer bij het tweede en door veel blessures liet de trainer mij debuteren in de Champions League. Dat was speciaal. In het voetbal moet je ook geluk hebben en op die momenten had ik dat. Met een trainer die vertrouwen in me had en me voor de leeuwen durfde te gooien. Daar ben ik dankbaar voor.”