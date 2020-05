De Telegraaf telt fors aantal aanwezigen bij profvoetbal zonder publiek

Het Nederlandse profvoetbal lijkt zich op te moeten maken voor een langere periode achter gesloten deuren. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport liet donderdag in een brief aan de Tweede Kamer weten dat ‘massale evenementen met een landelijke uitstraling’, waaronder het profvoetbal mét publiek valt, pas weer mogelijk is als er een vaccin tegen het coronavirus wordt gevonden. De Telegraaf schetst maandagochtend een beeld hoe het profvoetbal zonder publiek eruit komt te zien.

Voorlopig zijn zogenaamde vergunninghoudende evenementen, waaronder ook profvoetbal zonder publiek valt, nog tot 1 september verboden, maar indien de huidige situatie niet verslechtert, mag er in het najaar weer gevoetbald worden. De Telegraaf rekent dat er nog 260 mensen aanwezig moeten zijn bij een wedstrijd in een leeg stadion. De krant schrijft dat er rekening mee moet worden gehouden dat beide ploegen minimaal twintig spelers meenemen.

Daarnaast telt de begeleidingsstaf zestien personen. “Fysiotherapeuten, fysieke trainers, de keeperstrainer, drie assistenten, materiaalmannen en data-analisten reizen steevast met de ploeg mee”, zo klinkt het. De arbitrale leiding bestaat uit vijf personen, terwijl er maar liefst twintig ballenjongens aanwezig moeten zijn. Ondanks dat er zonder publiek gespeeld wordt, moet er een onbekend aantal beveiligers worden ingezet bij de hoofdingang. Verder moeten er vier mensen aanwezig zijn om het veld te onderhouden.

Sponsors vallen onder de noemer ‘publiek’ en mogen derhalve niet aanwezig zijn, ondanks dat ze eventueel eigenaar zijn van een peperdure skybox. Het volledige bestuur, dat inclusief juristen en directie al snel twintig man telt, mag wél het stadion in. Tegelijkertijd staan ook voor schrijvende journalisten (dertig mensen), radio (inclusief technici twaalf mensen), clubmedia (zestien mensen) en FOX Sports (inclusief technici, presentatoren en analisten veertig mensen) de deuren open. Met de minimale catering (6 personen), technici voor het stadion (8 personen) en EHBO (4 personen) komt het totaal aantal mensen bij een wedstrijd zonder publiek op 260.