Van Gaal: ‘Ik kon bij Ajax vier ton verdienen, een schijntje voor mij’

Het scheelde niet veel, of Louis van Gaal was eind 2011 bij Ajax teruggekeerd als algemeen directeur. Het besluit om Van Gaal aan te stellen, werd door commissarissen Steven ten Have, Edgar Davids, Paul Römer en Marjan Olfers genomen achter de rug van de vijfde commissaris Johan Cruijff om. Cruijff stapte met een aantal jeugdtrainers naar de rechter om de aanstelling van Van Gaal tegen te houden en slaagde hier uiteindelijk in. In het programma Op1 gaat Van Gaal in op de periode dat hij als algemeen directeur bij Ajax aan de slag leek te gaan.

De relatie tussen Van Gaal en Cruijff was al jaren vertroebeld. “Ik heb wel met hem samengezeten, ik heb stage gelopen bij hem voor mijn cursus betaald voetbal. Maar dan sprak ik meer met Danny (de vrouw van Cruijff, red.) dan met hem”, begint Van Gaal. Presentator Jeroen Pauw stelt dat ‘er sprake was van animositeit’ tussen Cruijff en Van Gaal. “Je zou je vingers er op na kunnen tellen dat Cruijff niet wilde dat Van Gaal directeur werd”, zegt Pauw. “Dat is zo zeker als wat”, reageert Van Gaal.

Pauw vraagt zich af waarom Van Gaal Cruijff niet gebeld heeft over de aanstelling. “Waarom moet ik dat doen?”, vraagt Van Gaal zich af. Pauw stelt dat het ‘heel erg naar is’ hoe alles naar buiten is gekomen. “Het is meer naar voor mij geweest dan voor Johan”, antwoordt de oefenmeester in ruste. Pauw citeert een deel uit de nieuwe biografie LVG, waarin Van Gaal richting de raad van commissarissen aangeeft dat ze eerst naar Cruijff moeten stappen.

“Ik heb gezegd dat ze het niet zouden redden. Zelfs rechters besluiten anders. Dat is nogal wat, maar zo is het wel”, verwijst Van Gaal naar de uitspraak van de rechter. In de eerste behandeling werd de aanstelling van Van Gaal nog rechtsgeldig verklaard, maar in hoger beroep werden Cruijff en de jeugdtrainers alsnog in het gelijk gesteld. Pauw geeft nog eens aan dat Van Gaal Cruijff even had kunnen bellen. “Nee, dat vind ik niet. Als je de voorgeschiedenis kent. Dat is geen ego. Ik ben toch niet degene die de raad van commissarissen moet overtuigen? Ik word gevraagd.”

“Ik zeg ‘ja’ omdat ik Ajacied ben, omdat mijn hart bij Ajax ligt. Ik kon drie of vier ton verdienen, dat was in die tijd een schijntje voor mij. Ik deed het voor mijn club, want het was een chaotische club geworden”, benadrukt Van Gaal. “Daar zijn ook boeken over geschreven. Dat kwam door de adviezen van Johan. De raad van commissarissen wilde de andere kant op. Dan moet die raad van commissarissen met Johan overeenkomen dat ze me willen binnenhalen. Daar ben ik geen partij in. Dan zeg jij even dat ik Johan moet bellen. Nee. Onze relatie was op dat moment al dusdanig slecht.”

Van Gaal krijgt in hetzelfde programma de vraag of Erik ten Hag al een plaats verdient tussen Rinus Michels, Cruijff en hem, als de ‘mensen die het Nederlandse voetbal veranderd hebben’. “Nee, dat lijkt me niet. Dan zouden Dick Advocaat en Guus Hiddink daar boven staan. Die zouden in hetzelfde rijtje kunnen staan. Dan heb ik het over trainers. Als je het hebt over het totale Nederlandse voetbal, is Michels daarmee begonnen, heeft Cruijff het overgenomen en heb ik wat toegevoegd. Cruijff heeft in principe niks toegevoegd. Hij heeft alleen van een spits een valse spits gemaakt, dus in dat opzicht heeft hij wel wat toegevoegd. Hij liet zich zelf altijd terugzakken uit de spitspositie, dus dat heeft hij in mijn beleving overgehouden aan zijn spelerscarrière.”