Zirkzee: ‘Met de invulling van de spitspositie bij Oranje komt het goed’

Joshua Zirkzee werkt met Bayern München toe naar de hervatting van de Bundesliga. In de twee maanden voorafgaand aan de coronacrisis vervulde de achttienjarige spits een belangrijke rol voor de Duitse topclub: in slechts 188 minuten in alle competities, verdeeld over 8 wedstrijden, was hij goed voor 3 goals. Hij werd meteen gezien als dé spits die het Nederlands elftal de komende jaren zal voorzien van goals.

“Met de spitsen die er nu aan komen vanuit de Nederlandse jeugd denk ik dat dit wel goedkomt”, doelt Zirkzee maandag in de De Telegraaf op ‘de zoektocht’ naar een spits voor Oranje. Met name Feyenoord-icoon Willem van Hanegem was zeer lovend over het voormalig jeugdproduct van Feyenoord. “Hij sprak heel positief over mij in de media, toen het nog over het EK voor deze zomer ging.”

“Hij vond dat het in Oranje moest worden geprobeerd met mij. Dat vond ik mooi om van zo’n grote voetballer van weleer te horen.” Jong Oranje lijkt vooralsnog het eerste podium waar Zirkzee zich mag gaan bewijzen na zijn doorbraak in Beieren. Op 11 maart werd bekend dat de spits, die voor Oranje Onder-19 speelde, voor het eerst bij de voorselectie van Erwin van de Looi zat voor de interlands met Jong Wit-Rusland en Jong Portugal, maar de coronacrisis zette enkele dagen later een streep door alle (jeugd)interlands.

Blessureleed bij Robert Lewandowski was de voornaamste reden dat trainer Hansi Flick beroep deed op Zirkzee. De Nederlander heeft heel veel respect voor zijn collega en probeert zo veel mogelijk te leren. “Hij is echt niet normaal goed. Natuurlijk is er een bepaalde afstand, je bent niet in één keer de beste vrienden, maar je praat wel meer met elkaar. Hij is dan een goede mentor. Ik stel niet heel veel vragen, kijk vooral naar hem.”

“Aan de ene kant probeer ik ook zoveel mogelijk te blijven bij hoe ík ben als speler, maar dit zijn momenten waarbij je meer de focus op hem kunt leggen.” Zirkzee kijkt goed naar de manier van afwerken, de loopacties en de timing van Lewandowski. “Met koppen ook. Met dat soort dingen helpt hij je. En ja, dat valt af te kijken en te leren. Maar meer is het ook niet, joh. Je hebt geen tien volledige trainingen waarbij hij je kan corrigeren.”