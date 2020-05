Van Hanegem: ‘Voor Feyenoord is zijn vertrek prima, want Ajax wordt minder’

Na vier enerverende seizoenen neemt Hakim Ziyech afscheid van Ajax en maakt hij de overstap naar Chelsea in de Premier League. Willem van Hanegem was recent bij het afscheid van de middenvelder in de Johan Cruijff ArenA. De oud-voetballer zag de uitnodiging niet aankomen. “Dat verraste me, maar ik vond het leuk.”

“Enkele spelers van Chelsea vertelden via een video dat ze Ziyech graag zien komen, spelers van Ajax vertelden dat ze hem zouden missen”, blikt Van Hanegem maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad terug op het afscheid van de Marokkaans international. “Voor Feyenoord is zijn vertrek prima, want Ajax wordt minder. Als liefhebber ga ik hem zeker missen.”

Van Hanegem kan niet wachten tot het moment dat de bal weer gaat rollen in Nederland. De oud-speler en -trainer betreurt de verdeeldheid die door de coronacrisis is ontstaan. Hij ziet de uitbreiding van de Eredivisie naar twintig clubs als de enige kans op gerechtigheid. “Maar die burgemeesters en de KNVB doen nu net alsof er dan twintig wedstrijden extra gespeeld moeten worden. Wat een onzin is dat toch”, oordeelt de Kromme. “Puzzelen en bij iedereen een beetje bereidwilligheid en het moet lukken.”

De voormalig Oranje-international hoopt dat de voetbalclubs niet al te veel zullen lijden onder de coronacrisis. Hij vindt ‘de tenenkrommende mensen die blijkbaar willen dat we maar gewoon niets meer moeten doen tot er een vaccin is’ maar niets. “Voetbalclubs zijn ook gewoon bedrijven die overeind willen blijven, denk ik dan.” Hij doelt bijvoorbeeld op Minister Hugo de Jonge, ‘het schijnt een Feyenoorder te zijn’.

“Hij roept in de maand dat clubs in het Nederlandse betaald voetbal proberen seizoenkaarten te verkopen en sponsors proberen te behouden, dat er pas weer publiek mag komen kijken als er een vaccin is. En vervolgens zegt hij erbij dat het nog best een paar jaar kan duren. Zo draai je de clubs echt de nek om. Ik ben blij als de bal weer rolt, helaas eerst maar zonder publiek”, besluit Van Hanegem.