Lisandro Magallán bevestigt nieuws uit Spanje over toekomst bij Ajax

Als het seizoen in LaLiga voorbij is, keert Lisandro Magallán terug naar Ajax. De verdediger wordt momenteel verhuurd aan Deportivo Alavés, dat geen gebruik zal maken van de optie tot koop. Vorige maand meldde AS al dat Magallán zich kan opmaken voor een terugkeer in Amsterdam en dat wordt zondag bevestigd door de Argentijn zelf. Voorlopig richt hij zich echter op de mogelijke voltooiing van het seizoen in Spanje.

"Het is een overeenkomst voor een jaar, daarna keer ik terug bij Ajax", vertelt Magallán aan TNT Sports. "Door de pandemie weet ik niet precies wanneer dat gebeurt. In Nederland is het voetbal tot september stopgezet." Ajax wist Magallán in januari 2019 voor negen miljoen euro over te nemen van Boca Juniors, maar hij kende een tegenvallende start in Amsterdam. Enkele weken na zijn entree beleefde hij een zwak competitiedebuut tegen Feyenoord (6-2 nederlaag) en werd hij overladen met kritiek. Nadien kwam de mandekker nog tot vier optredens namens Ajax, dat beslag legde op de landstitel en TOTO KNVB Beker.

De verwachtingen waren aanvankelijk hooggespannen, mede omdat Magallán een basisklant was van het Boca Juniors dat eind 2018 de finale van de Copa Libertadores bereikte. Over twee wedstrijden was River Plate toen te sterk; de beslissing viel na verlenging. in het Santiago Bernabéu in Madrid. Magallán denkt nog vaak terug aan die verloren eindstrijd. "Het was niet makkelijk om de finale te bereiken. En het feit dat we hebben verloren, overschaduwt niet de rest van mijn herinneringen aan Boca", verzekert de 26-jarige Ajacied.

"Ik ben er verdrietig door, en het doet pijn, maar ik koester de tijd die ik heb doorgebracht bij Boca. De nederlaag is een deel van mijn leven geworden. Uiteindelijk was er slechts één ploeg beter dan wij", zegt Magallán, die flirt met een terugkeer bij Boca Juniors op termijn. "Ik zou in de toekomst graag opnieuw in de Copa Libertadores spelen om revanche te nemen voor dat resultaat. Maar of het zover gaat komen, hangt van allerlei verschillende factoren af", geeft hij aan. Duidelijk is dat Magallán het voetbal in Argentinië mist. "Ik mis de mensen en de gekte die voetbal daar teweegbrengt. Iedere voetballer wil Argentinië verlaten voor Europa, maar er is heel veel moois aan het Argentijnse voetbal."

Magallán speelt sinds vorig jaar september op huurbasis in Spanje en kwam in totaal tot elf competitiewedstrijden voor het elftal van trainer Asier Garitano. Hij kreeg in februari nog drie wedstrijden op rij een basisplaats van Garitano en richt zich nu op de mogelijke hervatting van de competitie. Het thuis trainen is voorbij. "Het lijkt erop dat we in de laatste fase zitten. Vanaf morgen (maandag, red.) mogen we weer trainen op de club. Ik zou er niet van opkijken als we pijntjes gaan voelen of vroeg buiten adem zijn. De trainer heeft ons verteld dat we het stap voor stap benaderen. Het is niet goed om opeens van nul naar honderd te gaan", weet hij. Magallán heeft een contract tot medio 2023 bij Ajax.