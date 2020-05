Toptransfer van 50 miljoen naar Engeland lijkt nabij na scoop L'Équipe

Houssem Aouar gaat aankomende zomer hoe dan ook vertrekken bij Olympique Lyon, zo meldt het doorgaans ingevoerde L’Équipe zondagavond. De 21-jarige middenvelder vertegenwoordigt van alle selectiespelers van les Gones de hoogste transferwaarde en moet de clubkas van de Fransen flink gaan spekken. Een transfer van Aouar naar de Premier League lijkt zodoende nog slechts een kwestie van tijd.

Aouar wordt immers al maandenlang hardnekkig in verband gebracht met een overstap naar Manchester City. Manager Josep Guardiola van the Citizens is een fervent bewonderaar van de Frans jeugdinternational en ziet in hem een uitstekende versterking voor het middenveld. De verwachting is dat Lyon door de coronacrisis financieel in zwaar weer zal belanden, waardoor de clubleiding de knoop vroegtijdig heeft doorgehakt en Aouar aankomende zomer sowieso van de hand wil doen.

Het contract van de creatieve middenvelder loopt na dit seizoen nog twee jaar door, waardoor Lyon vijftig miljoen euro denkt te kunnen vangen voor hem. Manchester City is volgens L’Équipe de belangrijkste gegadigde in de strijd om Aouar, maar ook Juventus en Paris Saint-Germain worden genoemd als geïnteresseerde partijen. Italiaanse media bevestigen dat Juventus oren heeft naar de komst van Aouar, maar benadrukken dat de voorkeur van la Vecchia Signora uitgaat naar Arthur Melo van Barcelona.

In het kielzog van Aouar zal ook Moussa Dembélé aankomende zomer vermoedelijk vertrekken bij Lyon. De 23-jarige spits wordt in Engeland genoemd bij onder meer Chelsea en kan Lyon vermoedelijk een transfersom van ongeveer veertig miljoen euro opleveren, zo klinkt het. Dembélé was dit seizoen in 27 competitiewedstrijden voor Lyon goed voor 16 doelpunten, maar wordt desalniettemin niet als onvervangbaar beschouwd door de clubleiding.

Ook Memphis Depay en Bruno Guimarães zijn vanavond in Frankrijk onderwerp van gesprek, maar volgens L’Équipe zal Lyon de Nederlandse aanvaller en Braziliaanse middenvelder hoe dan ook aan hun contract houden. Depay ligt nog tot medio 2021 vast in het Parc Olympique Lyonnais, maar de club heeft vertrouwen in een langere samenwerking. Guimarães is pas sinds dit kalenderjaar actief bij Lyon en heeft nog een contrac tot de zomer van 2024.