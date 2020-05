Petr Cech wijst lastigste tegenstander aan in vijftien jaar Premier League

Petr Cech zette vorig jaar een punt achter een imposante carrière als keeper. De Tsjech maakte vooral furore in de Premier League: in 328 competitiewedstrijden voor Chelsea en Arsenal hield hij liefst 135 keer zijn doel schoon. Cech vierde grote successen in Engeland, maar geeft toe dat hij ook wel eens tot wanhoop werd gedreven door zijn tegenstanders.

De oud-doelman kruiste als doelman van Chelsea en Arsenal regelmatig de degens met Wayne Rooney en wijst de voormalig aanvaller van Manchester United aan als de lastigste tegenstander die hij tussen 2004 en 2019 trof in de Premier League. "Iedere keer als we tegen Manchester United speelden, moest ik extra oplettend zijn als hij aan de bal was. Hij was namelijk erg onvoorspelbaar en bijzonder slim", zo vertelt Cech zondag op de clubsite van Chelsea over Rooney, die tegenwoordig in de Championship actief is voor Derby County.

Cech stipt aan dat Rooney over diverse kwaliteiten beschikt. "Hij jaagt je af, vecht, maakt meters en heeft een slim schot in de been. Hij kan scoren vanaf de middenlijn en is in staat om je te verrassen met een stiftje, als je te ver voor je doel staat. De wedstrijden tegen Rooney waren zeer uitdagend, ik genoot er altijd van", zo vervolgt Cech, die tegenwoordig als technisch adviseur verbonden is aan Chelsea.

Cech vierde veruit zijn grootste successen in het shirt van Chelsea: tussen 2004 en 2015 won hij onder meer viermaal de FA Cup, vier keer de Premier League en één keer de Champions League met the Blues. Hij wijst de gestopte strafschop van Arjen Robben in de finale van de Champions League van 2012 tussen Chelsea en Bayern München aan als het belangrijkste moment uit zijn loopbaan.

Nadat Chelsea en Bayern in de reguliere speeltijd beide één doelpunt hadden gemaakt, kreeg Robben in de verlenging die volgde een uitgelezen mogelijkheid om Bayern de Champions League te bezorgen. De oud-international van het Nederlands elftal mocht aanleggen voor een strafschop, maar zag zijn poging gekeerd worden door Cech. De Tsjechische keeper keerde in de beslissende strafschoppenserie ook nog penalty’s van Ivica Olic en Bastian Schweinsteiger, maar wijst desalniettemin de gestopte strafschop van Robben aan als de belangrijkste redding uit zijn carrière. "Dat was namelijk een kwestie van winnen of verliezen", legt Cech uit.