Man van 24 doelpunten in 61 wedstrijden verlaat FC Twente binnenkort

Aitor Cantalapiedra gaat zijn aflopende contract bij FC Twente niet verlengen, zo bevestigt scheidend technisch directeur Ted van Leeuwen. In een interview met de Griekse sportwebsite Gazzetta, die navraag deed vanwege de vermeende interesse van Panathinaikos, insinueert Van Leeuwen dat de club niet meer kan voldoen aan de financiële wensen van Cantalapiedra. De weg naar Griekenland ligt daardoor open.

De 24-jarige rechtsbuiten maakte in de zomer van 2018 de overstap van Sevilla naar Twente. Hij speelde in Spanje in het tweede elftal, maar groeide in Enschede al gauw uit tot een vaste waarde voor het eerste. In zijn eerste seizoen in de Keuken Kampioen Divisie noteerde hij 35 duels, waarin hij 13 keer scoorde en 8 assists gaf. In de inmiddels beëindigde jaargang 2019/20 speelde hij 21 keer in de Eredivisie en was hij goed voor 7 treffers en 6 assists. Van Leeuwen is zeer gecharmeerd van de Spanjaard. "Aitor is misschien niet de snelste, maar is wel iemand die in iedere wedstrijd veel kilometers maakt. Hij leg van de eerste tot de laatste minuut dezelfde intensiteit in zijn spel", zegt hij.

"Hij is na iedere wedstrijd een van de spelers met de meeste gelopen kilometers. Het is een goede voetballer die in LaLiga uit de voeten zou kunnen", vermoedt de directeur, van wie eind vorige maand bekend werd dat hij zelf ook vertrekt bij Twente. "Ik denk zeker dat Aitor in de Griekse competitie een verschil kan maken. Hij is een type speler waar het publiek voor naar het stadion komt. Als Panathinaikos hem vastlegt, dan gaat hij de supporters trots maken. Ik hield hem al vier à vijf jaar in de gaten, voordat ik hem naar Twente haalde. Een linksbenige speler aan de rechterflank is het gevaarlijkste wat er is. Zo'n speler komt in zowel een 4-4-3-systeem als een 4-4-2-systeem tot zijn recht Aitor is bovendien geweldig in het nemen van vrije trappen en corners", voegt Van Leeuwen daaraan toe.

Cantalapiedra ontfermde zich sinds zijn komst in 2018 over veertien directe vrije trappen, waarvan hij er twee benutte Hij nam 217 van de 347 corners die Twente sinds het seizoen 2018/19 kreeg. Het overgrote deel daarvan, 211 corners, resulteerde in een voorzet in het strafschopgebied; statistiekenbureau Opta noteerde 68 van die voorzetten als succesvol. Met een succespercentage van 32,2 procent moet Cantalapiedra voorrang verlenen aan twaalf spelers, als gekeken wordt naar spelers die in Nederlandse competities sinds 2018/19 minstens honderd corners namen. Lasse Schöne kan met een succespercentage van 45,6 procent (52 van de 114 corners in het strafschopgebied) de beste cijfers overleggen.

"Hij heeft krachtige benen en deinst er niet voor terug om vanaf 25 meter uit te halen", vervolgt Van Leeuwen in gesprek met de Griekse sportwebsite. "Hij kan passen en scoren. De reden dat hij niet bijtekende bij Twente, is financieel van aard. Wij legden hem vast toen we in de Keuken Kampioen Divisie spelen en nu zijn de bedragen hoger. Panathinaikos is een grote club met een mooie geschiedenis. Ik weet niet precies hoe ze er nu voorstaan, maar ze doen goede zaken als ze Aitor binnenhalen."